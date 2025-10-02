Βαγγέλης Μαρινάκης στα αποδυτήρια του Έμιρεϊτς: «Θα έρθουν και οι νίκες»

Η τηλεοπτική κάμερα αποτύπωσε την αγωνία του ουκ ολίγες φορές. Έδειξε όμως για μια στιγμή και το χαμόγελο του. Εκείνη την ικανοποίηση που δεδομένα ένιωσε κάθε φίλος του Ολυμπιακού παρακολουθώντας απόψε την προσπάθεια της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Έμιρεϊτς κόντρα στην Άρσεναλ. Όχι για αυτό που έγινε, αλλά για εκείνα που θα έρθουν.

Για το ταξίδι που μόλις ξεκίνησε. Και μιας και η εμπειρία του -περί ου ο λόγος- Βαγγέλη Μαρινάκη είναι μεγάλη στο ποδόσφαιρο: η κίνηση του να κατέβει ως τα αποδυτήρια για να μιλήσει στην ομάδα με το σφύριγμα της λήξης έχει τη σημασία της. Γιατί απόψε ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κέρδισε βαθμό ή βαθμούς, αλλά αν μη τι άλλο κέρδισε το δικαίωμα να πιστέψει στις δυνάμεις του.

«Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή, όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο» είπε ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών δείχνοντας μπροστά. Και δεν ξέχασε, ότι το καλεντάρι στέλνει τώρα τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Για το πολύ δύσκολο ματς πρωταθλήματος στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

«Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό και να πάρετε μια σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια. Προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται» συμπλήρωσε.

Και η σύντομη ομιλία του, η πρώτη της χρονιάς βάζει και το πρώτο σημάδι. Ακριβώς σε εκείνο το σημείο που οι Πειραιώτες πρέπει να εναρμονισθούν με τα δεδομένα. Απο τη μια την απαραίτητη υπομονή μιας και το πρόγραμμα του Champions League είναι τέτοιο που θα χρειαστεί πριν απο όλα να διατηρήσουν την πίστη τους. Και απο την άλλη διότι αυτό το Τετάρτη-Κυριακή φέρνει ένα ακόμη ντέρμπι στο προσκήνιο.