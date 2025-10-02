Ο Ολυμπιακός στην ελίτ της Ευρώπης, με αποδείξεις

Όταν η κλήρωση έφερε τον Ολυμπιακό στον δρόμο της Άρσεναλ, της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα στην league phase του Champions League πολλοί ήταν αυτοί που σκέφτηκαν και είπαν πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παρουσιάσει ένα plan B για να αντιμετωπίσει τα μεγαθήρια.

Ο «Μέντι» όμως δεν αλλάζει για τίποτα και για κανένα. Η ομάδα του θα πιέζει ψηλά, θα τρέχει ασταμάτητα, θα παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, θα «κοιτάει στα μάτια» όποιον αντίπαλο και αν έχει απέναντί της. Το είπε και ο Ποντένσε στην συνέντευξη Τύπου και ακούστηκε κάπως… «Είτε με τον Λεβαδειακό, είτε με την Άρσεναλ παίζουμε για τη νίκη». Τα λόγια είναι εύκολα, όταν όμως γίνονται και πράξεις; Τότε «βγάζεις το καπέλο» σε ένα δημιούργημα ελληνικής ομάδας που έχει ξεπεράσει για τα καλά τα στενά πλαίσια του ποδοσφαίρου μας.

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι μια ευρωπαϊκή δύναμη, ανήκει στους κορυφαίους της Γηραιάς Ηπείρου, με πράξεις όχι λόγια. Η κατάκτηση του Conference League το 2024 άλλαξε μια και για πάντα, τα πάντα! Ο Ολυμπιακός πλέον έχει το «μέταλλο», έχει τον απέραντο σεβασμό του αντιπάλου, και της Άρσεναλ που είναι top club και που φέτος διαθέτει το δεύτερο πιο ακριβό ρόστερ σε όλον τον πλανήτη, πίσω από την Ρεάλ που σύντομα θα την δούμε στο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός στο Emirates έχασε στις λεπτομέρειες, έπαιξε ποδόσφαιρο, πίεσε ψηλά, έκανε ευκαιρίες, έβαλε γκολ που για ένα… κλικ βγήκε οφσάιντ, είχε υπεροχή σε μεγάλα σημεία του αγώνα απέναντι στην Άρσεναλ που στο φινάλε έπαιξε καθυστερήσεις και λυτρώθηκε από το γκολ του Σακά. Η Άρσεναλ που τα «χρειάστηκε» γιατί ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ κάνει το παιχνίδι του ανεξάρτητα από ποιον θα έχει απέναντί του. Και αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα που οδηγεί σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στα αποδυτήρια. Θα έρθουν και οι νίκες για τον Ολυμπιακό που έχει μπροστά του έξι μεγάλα ματς, με αρχή την νέα πρόκληση και δοκιμασία, αυτή την φορά στην Βαρκελώνη με την παρέα του Γιαμάλ. Ο Ολυμπιακός που όμως δεν φοβάται πουθενά και τίποτα.

Πέντε χρόνια πριν ο Ολυμπιακός ήταν και πάλι στο Champions League παίζοντας ένα εξίσου δύσκολου και υψηλού επιπέδου ματς, πάλι στην Αγγλία. Τότε ήταν η Μάντσεστερ Σίτι και μια ήττα με 3-0 χωρίς καν να μπορέσουν οι ερυθρόλευκοι να προβληματίσουν έστω για λίγο τον μεγάλο τους αντίπαλο. Θυμηθείτε εκείνο το ματς και φέρτε στο μυαλό σας το χθεσινό. Άλλος Ολυμπιακός με πολύ δουλειά, μεράκι και όλα όσα χρειάζεται ένας εξαιρετικός προπονητής για να δημιουργήσει μια ομάδα που καλύπτει στο 100% το dna του μεγαλύτερου συλλόγου της χώρας.