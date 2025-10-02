Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς», όμως οι 3.500 οπαδοί των «ερυθρολεύκων» που ταξίδεψαν μέχρι το Λονδίνο παρέμειναν στο πλευρό της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, χειροκροτώντας θερμά την προσπάθεια και δείχνοντας την αμέριστη υποστήριξή τους.

Οι Πειραιώτες πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τον Σακά να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 90+2′, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με έναν βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Παρά την ήττα, η παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα δυναμική, με θερμά χειροκροτήματα προς τους παίκτες στο φινάλε.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη των οπαδών και ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media φωτογραφίες παικτών όπως οι Ποντένσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Έσε και Σιπιόνι να χειροκροτούν τους οπαδούς. Μαζί με τις εικόνες, η διοίκηση έγραψε: «Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξή σας! Συνεχίζουμε όλοι μαζί!»

Η ανάρτηση που έκανε ο Ολυμπιακός στα social media