Ο Μαρτινέλι αποθέωσε τον Ολυμπιακό: «Διαθέτει εξαιρετικούς παίκτες και δυνατή ομάδα»

Η Άρσεναλ κατάφερε να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη φάση των ομίλων του Champions League, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 2-0 στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase. Μετά την αναμέτρηση ο σκόρερ του πρώτου γκολ των γηπεδούχων, Γκάμπριελ Μαρτινέλι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα των «ερυθρολεύκων», τονίζοντας ότι είναι πολύ καλή ομάδα με σπουδαίους παίκτες.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, μετά από την απόκρουση του Τζολάκη στο τετ α τετ του Γιόκερες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία, σε ένα ματς, που ο Ολυμπιακός όμως μετά το γκολ του έπαιξε στα ίσια την Άρσεναλ και θα μπορούσε να φύγει με αποτέλεσμα από το «Emirates».

Οι δηλώσεις του Μαρτινέλι και το σχόλιο του για τον Ολυμπιακό

«Ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά καλή ομάδα με σπουδαίους παίκτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε ευκαιρίες, αλλά αυτό είναι το Champions League. Παίζουμε για την Άρσεναλ και θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι της σεζόν και όλα τα τρόπαια που μπορούμε».