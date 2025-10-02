Υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό ο Θουμπιμέντι: «Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά – Υποφέραμε κάποιες στιγμές…»
Ο Μάρτιν Θουμπιμέντι δήλωσε ότι η νίκη επί του Ολυμπιακού δεν ήρθε εύκολα, με τους «ερυθρόλευκους» να τους πιέζουν πολύ στο δεύτερο ημίχρονο.
- «Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
- «Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας
- Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη με εγκατάλειψη: Νεκρός 44χρονος με πατίνι – Συγκρούστηκε με μηχανή
- H OpenAI ξεπέρασε την SpaceX ως η πολυτιμότερη startup του κόσμου
Η Άρσεναλ επικράτησε του Ολυμπιακού στο «Έμιρεϊτς» με 2-0 και έκανε το 2/2 στη φετινή League Phase του Champions League. Η νίκη απέναντι στους Πειραιώτες δεν ήρθε εύκολα, καθώς οι «κανονιέρηδες» δέχτηκαν υψηλή πίεση από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τη δυσκολία της νίκης παραδέχτηκε και ο Μάρτιν Θουμπιμέντι μετά το παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής των «κανονιέρηδων» ανέφερε ότι… υπέφεραν κάποιες στιγμές, σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά το παιχνίδι στην ιστοσελίδα της Άρσεναλ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θουμπιμέντι για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό:
«Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε τη νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι δύσκολος αντίπαλος» ήταν το σχόλιο που δέχτηκε ο Ισπανός, ο οποίος απάντησε:
«Το ματς ήταν πραγματικά απαιτητικό. Αρχίσαμε πραγματικά καλά αλλά αλλά στο τέλος πίεσαν πολύ στο δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι υποφέραμε σε κάποιες στιγμές ενώ δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο»
💬 «It was really demanding.»
Zubimendi reflects on a tough battle in N5 💪
— Arsenal (@Arsenal) October 1, 2025
- Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνεται για μεταγραφή στα γκαρντ
- Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα γίνει στο «Μονζουίκ»
- Υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό ο Θουμπιμέντι: «Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά – Υποφέραμε κάποιες στιγμές…»
- Απίστευτο: Εκτός δράσης για δύο μήνες ο Αβράμοβιτς, λόγω λάθους του φυσιοθεραπευτή του
- Η ΑΕΚ και οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες του Μάρκο Νίκολιτς (vids)
- Μούσα: «Με πλησίασαν, μιλήσαμε, αλλά αποφάσισα να πάω στην Dubai BC»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις