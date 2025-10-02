Λίγες ομάδες στην Ευρώπη, θα έφερναν σε τόσο δύσκολη θέση την Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην αποκόμισε βαθμολογικό όφελος από το παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, ωστόσο οι πρωταθλητές Ελλάδας μπορούν να ισχυριστούν πως έκαναν το καθήκον τους και μάλιστα με το παραπάνω, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στην αγγλική πρωτεύουσα.

Οι πειραιώτες ηττήθηκαν με 2-0 από τους «κανονιέρηδες» αλλά κόντραραν στα ίσα τους Άγγλους και μέχρι το 92’ (όταν και δέχθηκαν το δεύτερο γκολ) ήταν μέσα στο ματς και πάλευαν για την ισοφάριση.

Χρήζει μάλιστα ιδιαίτερης μνείας πως το έκαναν με καλό σχεδιασμό, απέναντι σε μια από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε κόντρα στην ομάδα που παίζει αυτή την στιγμή το καλύτερο ποδόσφαιρο στην «Γηραιά» ήπειρο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τονίσει στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, πως ο Ολυμπιακός δεν αισθάνεται κανένα φόβο και οι παίκτες του φρόντισαν να τον δικαιώσουν με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο.

Μπορεί το θετικό αποτέλεσμα να μην ήρθε για την ελληνική ομάδα αλλά ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε ο πρωταθλητής Ελλάδας στο Emirates στέλνει ένα μήνυμα ενόψει της συνέχειας του Ολυμπιακού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Κι αυτό το μήνυμα είναι ξεκάθαρο κι έχει να κάνει με την πίστη και την αφοσίωση με την οποία θα παλέψουν οι πειραιώτες, στην προσπάθεια για επίτευξη του μεγάλου στόχου της πρόκρισης.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την μεγάλη «μάχη» που έδωσε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο είναι, πως λίγες ευρωπαϊκές ομάδες θα κατάφερναν να φέρουν σε τόσο δύσκολη θέση την Άρσεναλ και μάλιστα στο γήπεδο της.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ το κατάφεραν και ο τρόπος με τον οποίο κόντραραν τους «κανονιέρηδες» φανερώνει πρώτα απ’ όλα πως η θέση του Ολυμπιακού είναι στην ελίτ της Ευρώπης.

Και είναι επίσης δεδομένο πως οι πειραιώτες προκάλεσαν πολλά προβλήματα στην Άρσεναλ, εστιάζοντας σ’ ένα εκπληκτικό πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο.

Ο τρόπος με τον οποίο πίεσαν και πάλεψαν για κάθε μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακός και υπήρξαν σημεία στον αγώνα, ακόμα και στα τελευταία λεπτά, που τρεις και τέσσερις παίκτες της ελληνικής ομάδας πίεζαν τον γκολκίπερ της Άρσεναλ στην περιοχή των γηπεδούχων.

Η Άρσεναλ κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη αλλά είναι δεδομένο πως και ο Ολυμπιακός έχει να κρατήσει πολλά από τον συγκεκριμένο αγώνα, αλλά πάνω απ’ όλα κρατάει τη νοοτροπία που έχει «χτίσει», ότι δηλαδή μάχεται σε όλα τα παιχνίδια ανεξάρτητα από τον αντίπαλό του.

Κι αυτό το κατάλαβε πολύ καλά απόψε η Άρσεναλ.