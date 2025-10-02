Τι είπε ο Όντεγκααρντ για τη νίκη της Άρσεναλ: «Αυτό ήταν το κλειδί…»

Η Άρσεναλ νίκησε δύσκολα με 2-0 τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Μάρτιν Όντεγκααρντ να επιστρέφει στη δράση και να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης.

Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα μετά από τραυματισμό στον ώμο και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη της Άρσεναλ με 2-0. Ήταν η πάσα του που έστειλε τον Βίκτορ Γιόκερες στην περιοχή του Τζολάκη και οδήγησε τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι να σκοράρει το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση, ενώ ο Έντεγκααρντ μοίρασε την ασίστ στον Μπουκάγιο Σάκα στις καθυστερήσεις, για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Νορβηγός ανακηρύχθηκε επάξια ο παίκτης του αγώνα και ρωτήθηκε μετά το σφύριγμα της λήξης από τον πρώην αμυντικό της Άρσεναλ, Μάρτιν Κίοουν, στο «TNT Sports» αν η παρουσία του Έσε στην ομάδα, βοήθησε τον τρόπο παιχνιδιού του αλλά και αν το βάθος στο ρόστερ των Λονδρέζων ήταν το κλειδί για τη νίκη.

Η δήλωση του Όντεγκααρντ

«Νομίζω ότι η ποιότητα και το βάθος και ότι έχουμε τόσους πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν, είναι απλώς ένα συναίσθημα από κάθε παίκτη που βρίσκεται τώρα στο γήπεδο, θέλεις να αποδείξεις ότι το αξίζεις, θέλεις να κρατήσεις τη θέση σου. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό για εμάς, αυτή η ανταγωνιστικότητα και ο ανταγωνισμός στην ομάδα».