Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα γίνει στο «Μονζουίκ»
Η Μπαρτσελόνα εξέδωσε ανακοίνωση για την έδρα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45).
Ο Ολυμπιακός μετά την αναμέτρηση με την Άρσεναλ, ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) σε μια πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση.
Οι ερυθρόλευκοι μια μέρα μετά το ματς στο Λονδίνο, έμαθε πού θα παίξει κόντρα στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, καθώς ήταν ανοιχτό το αν θα γίνει το ματς στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου» ή στο «Μονζουίκ», διότι συνεχίζονται οι εργασίες στο πρώτο.
Τελικά, οι «μπλαουγκράνα» μέσω επίσημης ανακοίνωσης γνωστοποίησαν πως το ματς θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» και όχι στο ιστορικό γήπεδο της ομάδας, που θα είναι έτοιμο μέσα στον Νοέμβριο για να υποδεχτεί τον κόσμο των νταμπλούχων Ισπανίας.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:
Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 7:45 μ.μ., εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys. Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα εργάζεται πάνω στις νέες τροποποιήσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κοινοποίησε στον Σύλλογο την περασμένη εβδομάδα.
Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou.
