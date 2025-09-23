Μπαρτσελόνα: Χειρουργείο για τον Γκάβι που θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες

Πολύ άσχημα νέα στην Μπαρτσελόνα με τον Γκάβι. Ο διεθνής άσος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στον μηνίσκο στο δεξί του γόνατο την Τρίτη (23/9) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι και πέντε μήνες.

Αρχικά ο Γκάβι είχε προσπαθήσει να πάει συντηρητικά και να αποφύγει το χειρουργείο, αλλά οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν πως πρέπει να μπει για επέμβαση. Έτσι κι έγινε, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να ξεκινά τώρα μία μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στις 21 Οκτωβρίου.

Άτυχος ξανά

Η συγκεκριμένη εξέλιξη βέβαια αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον Χάνσι Φλικ που υπολόγιζε τον Γκάβι στο βασικό ροτέισον. Κι όλα αυτά ενώ δεν έχουν περάσει ακόμη δύο χρόνια από τότε που υπέστη ρήξη χιαστού σε παιχνίδι της Εθνικής Ισπανίας.

Ο Γκάβι στάθηκε και πάλι άτυχος ενώ φέτος είχε προλάβει να παίξει δύο ματς στο πρωτάθλημα και να δώσει μία ασίστ. Στο παιχνίδι με τη Λεβάντε στις 23 Αυγούστου τραυματίστηκε και πλέον θα επιστρέψει προς το τέλος της σεζόν, αν όλα πάνε καλά.