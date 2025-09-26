Μπαρτσελόνα: Τραυματιστηκε ο Ζοάν Γκαρθία και χάνει τον Ολυμπιακό
Ο Ζοάν Γκαρθία υπέστη τραυματισμό στον μηνίσκο και θα απουσιάσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Πρόβλημα και με Ραφίνια.
- Χωρίζει το ζευγάρι που είχε τραυματιστεί με φουσκωτό στη Λέρο - Για το ακριβότερο διαζύγιο μιλούν στην Τουρκία
- Σοκ στην Αργεντινή – Σε ζωντανή μετάδοση η φρικτή δολοφονία τριών κοριτσιών, μετά τον βασανισμό τους
- Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
- Η ιταλική Gen Z αγκαλιάζει την ακροδεξιά: Εθνικισμός, μετανάστευση και η νέα γενιά ψηφοφόρων
Δύο ακόμη προβλήματα τραυματισμού για τη Μπαρτσελόνα, μετά τον Γκάβι ο οποίος θα μείνει εκτός για 4-5 μήνες λόγω επέμβασης στον μηνίσκο. Το ένα αφορά τον Ζοάν Γκαρθία να αντιμετωπίζει «θέμα» επίσης στον μηνίσκο, το οποίο αποκόμισε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πέμπτης (25/9) με την Οβιέδο.
Θυμίζουμε οτι οι Καταλανοί επικράτησαν με 3-1 εκτός έδρας, με τον 24χρονο τερματοφύλακα να τραυματίζεται στην τελευταία απόκρουση που έκανε στο παιχνίδι σε ένα σουτ.
Το απόγευμα της Παρασκευής (26/9) οι Μπλαουγκράνα επιβεβαίωσαν πως Γκαρσία έχει τραυματιστεί στον μηνίσκο και πως θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση (συγκεκριμένα από τον Δρ. Χοάν Κάρλες Μονλάου) η οποία θα τον κρατήσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες εκτός δράσης.
Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει το παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase με τον Ολυμπιακό (στην Ισπανία) που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 21/10 στις 19:45.
Τα προβλήματα για τη Μπαρτσελόνα δεν σταματάνε εδώ καθώς ο Ραφίνια που έγινε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων έχει υποστεί μυικό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες. Θα επιστρέψει δηλαδή μετά τη διακοπή για τις Εθνικές.
Στον αντίποδα επέστρεψε ο Λαμίν Γιαμάλ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι πλέον διαθέσιμος.
📌 La lesión de Joan Garcia
ℹ Apunta a artroscopia y deberá estar unas cinco semanas de baja por lo que no podría volver hasta el principios de noviembre
✍ @martinezferran y @ffpolo https://t.co/qIIB5kV88M
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 26, 2025
- LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
- Η Αζαξιό απειλείται με λουκέτο λόγω διαμάχης με παίκτη
- Η UEFA αποφάσισε: Χωρίς οπαδούς της Ντινάμο στη Σερβία
- Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
- ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Στον τελικό του Σούπερ Καπ οι Πατρινοί με Γκρέι (vid)
- Ο Βλάχοβιτς και οι ενδιαφερόμενοι από την Premier League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις