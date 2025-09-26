Μπαρτσελόνα: Τραυματιστηκε ο Ζοάν Γκαρθία και χάνει τον Ολυμπιακό

Δύο ακόμη προβλήματα τραυματισμού για τη Μπαρτσελόνα, μετά τον Γκάβι ο οποίος θα μείνει εκτός για 4-5 μήνες λόγω επέμβασης στον μηνίσκο. Το ένα αφορά τον Ζοάν Γκαρθία να αντιμετωπίζει «θέμα» επίσης στον μηνίσκο, το οποίο αποκόμισε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Πέμπτης (25/9) με την Οβιέδο.

Θυμίζουμε οτι οι Καταλανοί επικράτησαν με 3-1 εκτός έδρας, με τον 24χρονο τερματοφύλακα να τραυματίζεται στην τελευταία απόκρουση που έκανε στο παιχνίδι σε ένα σουτ.

Το απόγευμα της Παρασκευής (26/9) οι Μπλαουγκράνα επιβεβαίωσαν πως Γκαρσία έχει τραυματιστεί στον μηνίσκο και πως θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση (συγκεκριμένα από τον Δρ. Χοάν Κάρλες Μονλάου) η οποία θα τον κρατήσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες εκτός δράσης.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει το παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase με τον Ολυμπιακό (στην Ισπανία) που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 21/10 στις 19:45.

Τα προβλήματα για τη Μπαρτσελόνα δεν σταματάνε εδώ καθώς ο Ραφίνια που έγινε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων έχει υποστεί μυικό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες. Θα επιστρέψει δηλαδή μετά τη διακοπή για τις Εθνικές.

Στον αντίποδα επέστρεψε ο Λαμίν Γιαμάλ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι πλέον διαθέσιμος.