Ο Λαπόρτα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει στο «Καμπ Νου» το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Η Μπαρτσελόνα «τρέχει» για να μπορέσει να παίξει στο «Καμπ Νου» τον αγώνα της La Liga εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ (28/9), ωστόσο αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα.

Παράλληλα, ο Λαπόρτα ανέφερε πως με τη Σοσιεδάδ η Μπαρτσελόνα θα παίξει στο Μοντζουίκ και κατά πάσα πιθανότητα και με την Παρί και κατ’ επέκταση με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, αν το Καμπ Νου πάρει άδεια από την UEFA να διεξαχθούν εκεί τα ματς με 45.000 φιλάθλους, τότε θα επιστρέψει στην ιστορική της έδρα.

Υπενθυμίζεται πως, ο Ολυμπιακός θα επισκεφτεί την Μπαρτσελόνα στις 21 Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική της League phase του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λαπόρτα για την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου

«Όλα δείχνουν πως αν δεν πάρουμε την άδεια για το ‘Καμπ Νου’, θα παίξουμε απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Μοντζουίκ. Εκεί είναι το πλάνο να παίξουμε και απέναντι στην Παρί για το Champions League την 1η Οκτωβρίου. Για να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ θέλουμε την άδεια ότι το γήπεδο είναι απόλυτα ασφαλές. Ο αγωνιστικός χώρος είναι έτοιμος, τον έχουν εγκρίνει τόσο η LaLiga όσο και η UEFA».

Για το αν η Μπαρτσελόνα μπορεί να δώσει τα ματς μετά την Παρί για την League Phase του Champions League στο «Καμπ Νου»: «Υπάρχει ένας κανονισμός που δεν επιτρέπει να γίνει αλλαγή έδρας, αλλά αν έχουμε άδεια να παίξουμε στο ‘Καμπ Νου’ με 45.000 φιλάθλους, θα το συζητήσουμε με την UEFA, μήπως και μπορεί να υπάρχει μια ευελιξία στο θέμα αυτό. Έχουμε πολύ καλή σχέση, μίλησα στο γκαλά της Χρυσής Μπάλας με τον πρόεδρο Τσέφεριν και οι σχέσεις αυτές είναι σημαντικές για το μέλλον»