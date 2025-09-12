Στο στόχαστρο ο Λαπόρτα λόγω Καμπ Νου

Οι υποσχέσεις επί υποσχέσεων, σχετικά με την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου αποτέλεσαν το ένα φιάσκο μετά το άλλο και ο πρόεδρός της Ζουάν Λαπόρτα δέχεται σκληρή κριτική. Δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες εγκαίρως για τους επερχόμενους αγώνες της La Liga, ούτε εναντίον της Χετάφε στις 21 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα το διοικητικό συμβούλιο να παραδεχτεί τις διοικητικές ευθύνες που του αναλογούν.

Η τελευταία αποτυχία, που έβαλε τον Λαπόρτα στο στόχαστρο της κριτικής, ήρθε να προστεθεί στις προηγούμενες, σχετικά με την επαναλειτουργία του Καμπ Νου. Η αρχική ημερομηνία επιστροφής στόχευε τον Νοέμβριο του 2024 για την 125η επέτειο του συλλόγου, στη συνέχεια ακολούθησε νέα υπόσχεση για τις αρχές του 2025 και αργότερα στο εαρινό Clasico εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Καμία από αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν.

Μέχρι και η αντιπρόεδρος της Μπαρτσελόνα Έλενα Φορτ, η οποία προηγουμένως είχε δηλώσει ότι το στάδιο θα ήταν έτοιμο «εκτός από καταστροφή», παραδέχτηκε τώρα ότι «δεν μπορέσαμε να υποβάλουμε εγκαίρως τα απαραίτητα έγγραφα».

Αυτή η αποτυχία χρεώνεται στον Λαπόρτα και έχει προκαλέσει κριτική από εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού τοπίου του συλλόγου. Ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία, Βίκτορ Φοντ, δήλωσε στην AS για την κατάσταση: «Η διοίκηση μου φαίνεται απαράδεκτη. Η διακυβέρνηση ενός συλλόγου είναι πάντα πολύ δύσκολη: όλοι κάνουμε λάθη, τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα ή χειρότερα, αλλά αυτό που είναι απαράδεκτο είναι η εξαπάτηση».

Άλλοι υποστήριξαν ότι «μένει να δούμε αν θα διεκδικηθούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε η κατασκευαστική εταιρεία να πληρώσει για τις καθυστερήσεις». Γενικά, ο Λαπόρτα θα πρέπει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα, είτε τώρα είτε στο πλαίσιο των εκλογών.

Ο πρώην διευθυντής Τσάβι Βιλαχοάνα δήλωσε: «Δεν με εκπλήσσει. Ήταν αδύνατο να διεξαχθεί ο αγώνας στο Καμπ Νου επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες που δεν μπορούν να οριστούν. Με λυπεί που οι ελπίδες των μελών βασίζονται σε αυτά. Τα μέλη δείχνουν κατανόηση, αλλά δεν υπάρχει διαφάνεια. Κανείς δεν τους ζήτησε ημερομηνία. Αυτοί ήταν που την έδωσαν χωρίς να τους το ζητήσει κανείς».