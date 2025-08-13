Μπαρτσελόνα: Επείγον αίτημα του Λαπόρτα για «ένεση» 7 εκατ. ευρώ

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος υπέβαλε επείγον αίτημα στο ΔΣ του συλλόγου για οικονομική ένεση ύψους 7 εκατ. ευρώ για εξισορρόπηση των οικονομικών του συλλόγου λόγω Financial Fair Play. Σύμφωνα με την Marca, το επείγον αίτημα οφείλεται στην αποκάλυψη ότι ο σύλλογος έχει ξοδέψει υπερβολικά ποσά σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανδρικών, γυναικείων και άλλων αθλητικών ομάδων.

Η οικονομική κατάσταση στην Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να είναι σε τεντωμένο σκοινί και αυτό ανησυχεί τον Λαπόρτα. Τα οικονομικά ξέφυγαν όχι μόνο λόγω των μεταγραφών αλλά και εξαιτίας άλλων δαπανών που έχουν σχέση με τη γυναικεία ομάδα αλλά και με άλλους τομείς.

Οικονομική ανάσα για την Μπαρτσελόνα, όπως ξέρει καλά ο Λαπόρτα, θα ήταν να δοθεί άδεια για να μπορεί να πουλήσει εισιτήρια VIP ενόψει του ανοίγματος του Καμπ Νου. Αυτό θα ήταν μια οικονομική ανάσα. Όμως, επειδή αυτό παραμένει… θεωρεί ο Λαπόρτα θέλει άμεση λύση που είναι η εγγύηση των 7 εκατομμυρίων.

Η επαναφορά του κανόνα 1:1, ο οποίος επιτρέπει την επανεπένδυση κάθε ευρώ που κερδίζεται, είναι πλέον η προτεραιότητα του συλλόγου. Ωστόσο, ο Λαπόρτα αντιμετωπίζει μια πρόκληση στο να πείσει όλους τους διευθυντές να υποστηρίξουν την οικονομική εγγύηση, ειδικά με άλλα πιθανά μέτρα που βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση.