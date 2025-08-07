Ανοιγμα του Λαπόρτα στον Τσέφεριν

Οι σχέσεις της Μπαρτσελόνα και της UEFA είχαν διαταραχθεί λόγω της European Super League, όμως φαίνεται πως οδεύουν προς εξομάλυνση. Τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τις δηλώσεις του προέδρου της Μπαρτσελόνα Ζουάν Λαπόρτα, ο οποίος έκανε άνοιγμα στην UEFA και στον πρόεδρό της Αλεξάντερ Τσέφεριν. «Είναι ένας ικανός παράγοντας», δήλωσε ο Λαπόρτα για τον Σλοβένο επικεφαλής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ικανοποιημένος από το νέο φορμάτ του Champions League, με τον Λαπόρτα να δηλώνει ότι λειτουργεί.

Όλα αυτά πυροδότησαν σενάρια περί επανασύνδεσης της UEFA με την Μπαρτσελόνα. Ο Λαπόρτα είχε καιρό να κάνει τόσο… γλυκιές δηλώσεις για την συνομοσπονδία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

«Η Μπαρτσελόνα και η Παρί Σεν Ζερμέν είναι οι ομάδες που παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Λαπόρτα στο CNN, ενώ ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα θεωρεί ότι «είναι κρίμα που δεν μπόρεσαν να παίξουν αντίπαλες στον τελικό του Champions League της περασμένης σεζόν ή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων».

Μετά, ο Λαπόρτα έκανε τη δήλωση-έκπληξη: «Θα ήθελα να συγχαρώ τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, Πρόεδρο της UEFA, για τη νέα διοργάνωση του Champions League που βελτιώνει το επίπεδο της. Ο Τσέφεριν είναι ένας ικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το ποδόσφαιρο και, είμαι σίγουρος, εκτιμά αυτό το τουρνουά».

Στις ίδιες δηλώσεις του, ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα Ζουάν Λαπόρτα επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του συλλόγου να παίξει έναν επίσημο αγώνα της La Liga στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη σεζόν, μια ιδέα που είχε προηγουμένως διατυπωθεί από τη La Liga και τον πρόεδρό της, Χαβιέρ Τέμπας: «Είμαστε πάντα χαρούμενοι που επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νιώθουμε την αγάπη και τον σεβασμό των Αμερικανών οπαδών μας. Ένας αγώνας της La Liga θα είχε ενδιαφέρον. Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος Τέμπας τάσσεται σθεναρά υπέρ της διοργάνωσης ενός επίσημου αγώνα στις ΗΠΑ. Θα ήταν μεγάλη τιμή για εμάς να συμμετάσχουμε σε μια εκδήλωση αυτού του μεγέθους».

Για το ίδιο θέμα ο Λαπόρτα είπε: «Είμαστε διαθέσιμοι και ανοιχτοί. Είμαστε στη διάθεση της La Liga από αυτή την άποψη. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε το πρωτάθλημά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Η Μπαρτσελόνα είναι ένας υπεύθυνος σύλλογος και θέλει να συμβάλει στην ανάπτυξη της La Liga».

Πάντως, ο Λαπόρτα θεωρεί ότι είναι υπερφορτωμένο το ποδοσφαιρικό καλεντάρι, εν μέρει λόγω της επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων: «Αυτό μας αναγκάζει να έχουμε περισσότερους παίκτες στην ομάδα, με μεγαλύτερες επενδύσεις για να διατηρήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές είναι ταλαντούχοι, αλλά είναι και άνθρωποι. Χρειάζονται ξεκούραση και χρόνο για να αναρρώσουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί σοβαρά».