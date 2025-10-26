Μεγάλη φάση με Ποντένσε για τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά και στην επίτευξη δεύτερου γκολ απέναντι στην ΑΕΚ, με τον Ποντένσε ν’ απειλεί την εστία των φιλοξενούμενων στο 42’.

Ο εξτρέμ των πρωταθλητών δέχθηκε ωραία πάσα από τον Ελ Κααμπί, σούταρε δυνατά από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Δείτε την ευκαιρία των πρωταθλητών: