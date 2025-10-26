Καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ελ Κααμπί (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς, στο ένατο λεπτό.

Ο Κοστίνια έκανε καλή σέντρα από δεξιά, ο Ελ Κααμπί έπιασε την κεφαλιά από καλή θέση, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε την μπάλα.

Δείτε την ευκαιρία των πρωταθλητών»