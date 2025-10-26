Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Αποθεώθηκαν Τζολάκης και Ροντινέι
Την αποθέωση του κόσμου γνώρισε ο Κωνσταντής Τζολάκης κατά την είσοδό του, ενώ και ο Ροντινέι έκλεψε την παράσταση λίγο πριν τη σέντρα...
Είναι από τα μεγάλα κεφάλαια του Ολυμπιακού, ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της νέας γενιάς στην Ευρώπη. Με τον κόσμο της ομάδας να νοιώθει την σιγουριά που φέρνει κάτω από τα γκολποστ της ερυθρόλευκης εστίας και να τον αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία.
Όπως στην είσοδο των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού για το ζέσταμα, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να ακούει ρυθμικά το όνομά του από τους χιλιάδες οπαδούς της ομάδας που κατέκλυσαν για άλλη μια φορά το Φαληρικό στάδιο σημειώνοντας το 15ο συνεχόμενο sold out, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Χαμός και με Ροντινέι
Αποθέωση βεβαίως για όλη την ομάδα που λίγο αργότερα πάτησε το χορτάρι στο Καραϊσκάκη για το ζέσταμα, με τον Ροντινέι να έχει την τιμητική του καθώς επέστρεψε μετά από ένα μήνα. Ο Βραζιλιάνος που βγήκε με τους αναπληρωματικούς για ζέσταμα γύρισε προς το πέταλο των οργανωμένων και έδωσε το σύνθημα ξεσηκώνοντας την εξέδρα λίγη ώρα πριν την σέντρα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
