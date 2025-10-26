Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί (1-0, vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ευστόχησε σε πέναλτι στο 33’, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του λιμανιού
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (1-0), στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς ο Μαροκινός σέντερ φορ ευστόχησε σε πέναλτι στο 33’.
Το πέναλτι καταλόγισε ο Στίλερ, όταν σε κεφαλιά του Ταρέμι, η μπάλα βρήκε το απλωμένο χέρι του Βίντα και σωστά ο Γερμανός διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.
Ο Ελ Κααμπί ξεγέλασε τον Στρακόσα, κάνοντας το 1-0 για τους πρωταθλητές Ελλάδος, κόντρα στην Ένωση.
Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού:
- Ο Ταρέμι «έγραψε» το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)
- Λουτσέσκου: «Βελτιώσαμε την επιθετικότητα και την έντασή μας και κυριαρχήσαμε»
