Τεράστια ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» με Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία στο 16’, για ν’ ανοίξει το σκορ κόντρα στην ΑΕΚ, με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Ταρέμι έκανε εξαιρετική πάσα στον σέντερ φορ των πειραιωτών, με τον Μαροκινό να σουτάρει απέναντι από τον Στρακόσα, αλλά ο γκολκίπερ της Ένωσης απέκρουσε σε κόρνερ.

Δείτε την μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού: