Τεράστια ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» με Ελ Κααμπί
Ταρέμι και ελ Κααμπί συνδυάστηκαν άψογα αλλά ο Στρακόσα είπε «όχι» στον Μαροκινό σέντερ φορ του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία στο 16’, για ν’ ανοίξει το σκορ κόντρα στην ΑΕΚ, με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Ταρέμι έκανε εξαιρετική πάσα στον σέντερ φορ των πειραιωτών, με τον Μαροκινό να σουτάρει απέναντι από τον Στρακόσα, αλλά ο γκολκίπερ της Ένωσης απέκρουσε σε κόρνερ.
Δείτε την μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού:
