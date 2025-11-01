Ο Ταρέμι έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι με τον Άρη, με τον Μέχντι Ταρέμι να κάνει το 2-0 για τους πειραιώτες στο 60’.

Ο Ποντένσε και ο Ιρανός σέντερ φορ συνδυάστηκαν άψογα στην περιοχή του Άρη και ο Ταρέμι με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη.

Δείτε το 2-0 του Ολυμπιακού:

Κι εδώ το 1-0: