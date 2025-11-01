Ο Ταρέμι έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)
Ο Ιρανός σέντερ φορ πέτυχε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, μετά από ωραία συνεργασία με τον Ποντένσε
- Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
- Προθεσμία για τον 72χρονο προπονητή που κατηγορείται για ασέλγεια – Πώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» βοήθησε την 16χρονη
- Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
- Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι με τον Άρη, με τον Μέχντι Ταρέμι να κάνει το 2-0 για τους πειραιώτες στο 60’.
Ο Ποντένσε και ο Ιρανός σέντερ φορ συνδυάστηκαν άψογα στην περιοχή του Άρη και ο Ταρέμι με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη.
Δείτε το 2-0 του Ολυμπιακού:
Κι εδώ το 1-0:
- Ζοφερό το μέλλον των Big Oil – Γιατί χάνουν το «τρένο» της ΑΙ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα
- Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 02.11.2025]
- Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις