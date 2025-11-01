Ο Ποντένσε άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ κόντρα στον Άρη με γκολ του Ποντένσε στο 49’
- Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
- Προθεσμία για τον 72χρονο προπονητή που κατηγορείται για ασέλγεια – Πώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» βοήθησε την 16χρονη
- Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
- Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τον Άρη (1-0), με τον Ντάνιελ Ποντένσε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη στο 49’.
Οι πειραιώτες βρήκαν χώρο για να βγάλουν κόντρα επίθεση και η πάσα του Ελ Κααμπί στον Ποντένσε, έδωσε την δυνατότητα στον Ολυμπιακό να «χτυπήσει» σε ανοιχτό γήπεδο.
Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού μπήκη στην περιοχή, έκανε το σουτ κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ (1-0) για την ομάδα του Πειραιά.
Δείτε το γκολ του Ποντένσε:
- Ζοφερό το μέλλον των Big Oil – Γιατί χάνουν το «τρένο» της ΑΙ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα
- Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 02.11.2025]
- Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις