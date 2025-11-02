sports betsson
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ποδόσφαιρο 02 Νοεμβρίου 2025 | 00:03

Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αποτελέσματα και βαθμολογίες σε Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δείτε τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο (1/11) στα τέσσερα κορυφαία ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, την Premier League, τη La Liga, τη Bundesliga και τη Serie A.

Αρχίζουμε από την Αγγλία και την ευρεία νίκη της Μπράιτον επί της Λιντς με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Συνεχίζουμε με τη νέα νίκη της Άρσεναλ, αυτή τη φορά με 2-0 μέσα στην έδρα της Μπέρνλι, χάρη στην οποία οι «κανονιέρηδες» ανέβηκαν στους 25 βαθμούς και είναι φυσικά πρωτοπόροι. (δείτε εδώ τα highlights).

Στο μεταξύ η Κρίσταλ Πάλας επικρατούσε της Μπρέντφορντ με 2-0. (δείτε εδώ τα highlights).

Επιβλητική ήταν εξάλλου η Φούλαμ καθώς επικράτησε με 3-0 στην έδρα της της Γουλβς. (δείτε εδώ τα highlights).

Λίγο αργότερα, σε ένα «χορταστικό» παιχνίδι, Νότιγχαμ Φόρεστ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2.  (δείτε εδώ τα highlights).

Μεγάλη νίκη πήρε η Τσέλσι με 1-0 μέσα στην έδρα της Τότεναμ  (δείτε εδώ τα highlights).

Στο βραδινό παιχνίδι της ημέρας, η Λίβερπουλ έβαλε… φρένο στις απώλειες και νίκησε με 2-0 στην έδρα της την Άστον Βίλα. (δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 01/11
Μπράιτον-Λιντς 3-0
(11′ Γουέλμπεκ, 64′, 70′ Γκόμες)

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2
(14′ Γκιόκερες, 35′ Ράις)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0
(30′ Ματετά, 51′ Κόλινς αυτ.)

Φούλαμ-Γουλβς 3-0
(9′ Σεσενιόν, 62′ Γουίλσον, 75′ Μοσκέρα αυτ.)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
(48′ Γκιμπς Γουάιτ, 50′ Σαβόνα – 34′ Καζεμίρο, 81′ Ντιαλό)

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1
(34′ Ζοάο Πέδρο)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (22:00).

Κυριακή 02/11
Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (18:30)

Δευτέρα 03/11
Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)


Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη (11η) αγωνιστική:

Σάββατο 08/11
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Έβερτον-Φούλαμ (17:00)
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)
Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)
Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)

Συνεχίζουμε με τη Bundesliga εκεί όπου την Παρασκευή η Ντόρτμουντ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Άουγκσμπουργκ.  (δείτε εδώ τα highlights).

Το Σάββατο (1/11), Μάιντς και Βέρντερ Βρέμης αναδείχθηκαν ισόπαλες με τη φιλοξενούμενοι να ισοφαρίζει σε 1-1 λίγο πριν το φινάλε.  (δείτε εδώ τα highlights).

Επίσης η Λειψία επιβλήθηκε σχετικά εύκολα της Στουτγκάρδης με 3-1 και πλησίασε κι άλλο στην κορυφή. (δείτε εδώ τα highlights)

Αντιθέτως Ουνιόν και Φράιμπουργκ έμειναν στο Βερολίνο χωρίς γκολ, 0-0. (δείτε εδώ τα highlights)

Εξάλλου η Γκλάντμπαχ ήταν επιβλητική μέσα στη Ζανκτ Πάουλι, καθώς τη… φιλοδώρησε με 4-0, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της. (δείτε εδώ τα highlights).

Από εκεί και πέρα Χάιντενχαϊμ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμειναν στο 1-1, στην έδρα της πρώτης. (δείτε εδώ τα highlights).

Τέλος στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Σαββάτου (1/11) στη Γερμανία, η Μπάγερν Μονάχου «σκόρπισε» και τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (3-0) και με το απόλυτο των βαθμών (3Χ9 27) φυσικά φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας (δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή, 31/10

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1
(37′ Γκιρασί)

Σάββατο, 01/11
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1
(36′ Βίντμερ – 86′ Στάγκε)

Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1
(45′ Σαμπότ αυτ., 53′ Ντιομάντε, 90’+1′ Καρντόσο – 65’ Τόμας)

Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0

Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4
(15′, 40′ Ταμπάκοβιτς, 75′ Ματσίνο, 80′ Φράουλο)

Χάιντενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1
(32′ Ζιβζιβάντζε – 55′ Κρίστενσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0
(25′ Γκνάμπρι, 31′ Τζάκσον, 44′ αυτ. Μπαντέ)

Κυριακή, 02/11

Κολωνία-Αμβούργο (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Χόφενχαϊμ (18:30)


Η βαθμολογία στη Bundesliga

Η επόμενη αγωνιστική (10η)

Παρασκευή, 07/11

Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ (21:30)

Σάββατο, 08/11

Λεβερκούζεν-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Χόφενχαϊμ-Λειψία (16:30)
Αμβούργο-Ντόρτμουντ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 09/11

Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ (18:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς (20:30)

Επόμενη «στάση» η La Liga εκεί όπου την Παρασκευή η Χετάφε λύγισε τη Τζιρόνα με 2-1. (δείτε εδώ τα highlights).

Εν συνεχεία στα ματς του Σαββάτου η Βιγιρεάλ «σκόρπισε» τη Ράγιο Βαγεκάνο με 4-0.  (δείτε εδώ τα highlights).

Ακόμη μία που πήρε επιβλητική νίκη αυτή την αγωνιστική ήταν η Ατλέτικο με 3-0 επί της Σεβίλλης στη Μαδρίτη. (δείτε εδώ τα highlights).

Λίγο αργότερα η Ρεάλ Σοσιεδάδ «έκλεβε» το τρίποντο στις καθυστερήσεις από τη Μπιλμπάο, καθώς επικρατούσε με 3-2!  (δείτε εδώ τα highlights).

Και τέλος η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε στο Μπερναμπέου τη Βαλένθια με 4-0 για να εδραιώσει τη θέση στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας πλέον 30β. (δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή, 31/10
Χετάφε-Τζιρόνα 2-1
(72’ Μαρτίν, 86’ Μαγιοράλ – 90’+4’ Στουάνι)

Σάββατο, 1/11
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγιεκάνο 4-0
(22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνια, 65′ Πέρεθ)

Ατλέτικο-Σεβίλλη 3-0
(64′ Άλβαρες, 77′ Γκονζάλες, 90′ Γκριεζμάν)

Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο 3-2
(38′ Μέντες, 47′ Γκέδες, 90’+2′ Γκοροτσατέγι – 42′ Γκουρουθέτα, 79′ Ναβάρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0
(19′,31′ Εμπαπέ, 44′ Μπέλιγχαμ, 82′ Καρέρας)

Κυριακή, 2/11

Λεβάντε-Θέλτα (15:00)
Αλαβές-Εσπανιόλ (17:15)
Μπαρτσελόνα-Έλτσε (19:30)
Μπέτις-Μαγιόρκα (22:00)

Δευτέρα, 3/11

Οβιέδο-Οσασούνα (22:00)

Η βαθμολογία της Primera Division

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Παρασκευή, 7/11

Έλτσε-Σοσιεδάδ

Σάββατο, 8/11

Τζιρόνα-Αλαβές
Σεβίλλη-Οσασούνα
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ

Κυριακή, 8/11

Μπιλμπάο-Οβιέδο
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
Βαλένθια-Μπέτις
Μαγιόρκα-Χετάφε
Θέλτα-Μπαρτσελόνα

Και τελειώνουμε την περιήγησή μας στην πανδαισία των γκολ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την Serie A.

Αρχίζουμε από το Ούντινε, εκεί όπου η Ουντινέζε «λύγισε» την Αταλαντα με σκορ 1-0.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Serie A

Σάββατο (01/11)

Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0
(40′ Τζανιόλο)

Νάπολι-Κόμο 0-0

Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2
(83′ Βάρντι – 2′ Κόστιτς, 68′ Καμπιάσο)

Κυριακή (02/11)
Βερόνα-Ίντερ 13:30
Τορίνο-Πίζα 16:00
Φιορεντίνα-Λέτσε 16:00
Πάρμα-Μπολόνια 19:00
Μίλαν-Ρόμα 21:45

Δευτέρα (03/10)
Σασουόλο-Τζένοα 19:30
Λάτσιο-Κάλιαρι 21:45

Η βαθμολογία της Serie A

Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
