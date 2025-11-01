Πύραυλος η Μπάγερν Μονάχου στη Bundesliga, 3-0 τη Λεβερκούζεν

Η -κάτοχος του τίτλου και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε στην «Alianz Arena» τη Λεβερκούζεν, για την 9η αγωνιστική στην Bundesliga, και δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει εύκολα τη νίκη με 3-0, κάνοντας το 9Χ9 από την αρχή της σεζόν.

Εκτός από τη νίκη και την εδραίωση στην κορυφή της βαθμολογίας οι Βαυαροί πήραν και ψυχολογική «ώθηση» ενόψει της αναμέτρησης με την -πρωταθλήτρια Ευρώπης- Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι για τη League Phase του Champions League που ακολουθεί (4/11).

Νωρίτερα, η Λειψία κατάφερε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της Στουτγκάρδης στην έδρα της με 3-1 και να επιστρέψει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου και άλλους τόσους πάνω από τη Ντόρτμουντ.

Στο μεταξύ η Γκλάντμπαχ στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση διέλυσε μέσα στο Αμβούργο την Ζανκτ Πάουλι, που είχε ξανά τον Μανώλη Σάλιακα στη βασική της ενδεκάδα, με 4-0 και ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τέλος, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Χάιντενχαμ (1-1) και έμεινε δέκα βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1

Λειψία – Στουτγκάρδη 3-1

Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης 1-1

Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ 0-0

Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ 0-4

Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0

02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο

02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

07/11 21:30 Βέρντερ – Βόλφσμπουργκ

08/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν

08/11 16:30 Λεβερκούζεν – Χαϊντενχάιμ

08/11 16:30 Αμβούργο – Ντόρτμουντ

08/11 16:30 Χοφενχάιμ – Λειψία

08/11 19:30 Γκλάντμπαχ – Κολωνία

09/11 16:30 Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι

09/11 18:30 Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ

09/11 20:30 Άιντραχτ – Μάιντζ