Πύραυλος η Μπάγερν Μονάχου στη Bundesliga, 3-0 τη Λεβερκούζεν
Συνεχίζει την επέλαση η Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga, με ένατη σερί νίκη σε ισάριθμα ματς, αυτή τη φορά με 3-0 επό της Λεβερκούζεν
Η -κάτοχος του τίτλου και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε στην «Alianz Arena» τη Λεβερκούζεν, για την 9η αγωνιστική στην Bundesliga, και δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει εύκολα τη νίκη με 3-0, κάνοντας το 9Χ9 από την αρχή της σεζόν.
Εκτός από τη νίκη και την εδραίωση στην κορυφή της βαθμολογίας οι Βαυαροί πήραν και ψυχολογική «ώθηση» ενόψει της αναμέτρησης με την -πρωταθλήτρια Ευρώπης- Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι για τη League Phase του Champions League που ακολουθεί (4/11).
Νωρίτερα, η Λειψία κατάφερε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της Στουτγκάρδης στην έδρα της με 3-1 και να επιστρέψει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου και άλλους τόσους πάνω από τη Ντόρτμουντ.
Στο μεταξύ η Γκλάντμπαχ στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση διέλυσε μέσα στο Αμβούργο την Ζανκτ Πάουλι, που είχε ξανά τον Μανώλη Σάλιακα στη βασική της ενδεκάδα, με 4-0 και ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Τέλος, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Χάιντενχαμ (1-1) και έμεινε δέκα βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1
Λειψία – Στουτγκάρδη 3-1
Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης 1-1
Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ 0-0
Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ 0-4
Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1
Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0
02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο
02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
07/11 21:30 Βέρντερ – Βόλφσμπουργκ
08/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν
08/11 16:30 Λεβερκούζεν – Χαϊντενχάιμ
08/11 16:30 Αμβούργο – Ντόρτμουντ
08/11 16:30 Χοφενχάιμ – Λειψία
08/11 19:30 Γκλάντμπαχ – Κολωνία
09/11 16:30 Φράιμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι
09/11 18:30 Στουτγκάρδη – Άουγκσμπουργκ
09/11 20:30 Άιντραχτ – Μάιντζ
