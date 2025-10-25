Με… σπασμένα φρένα η Μπάγερν (3-0) – «Εξάσφαιρη» η Λειψία (0-6)

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 3-0 της Γκλάντμπαχ εκτός έδρας και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Bundesliga, με 24 βαθμούς μετά από οκτώ αγωνιστικές.

Τα γκολ πέτυχαν οι Κίμιχ στο 64′ και Γκερέρο στο 70′ για να δώσουν ακόμα ένα τρίποντο στους Βαυαρούς, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καρλ στο 81ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 19ο λεπτό της συνάντησης λόγω κόκκινης κάρτας στον Κάστροπ.

Η Λειψία έκανε μια κυριαρχική εμφάνιση στην έδρα της Άουγκσμπουργκ, διαλύοντάς την με 6-0 και ανέβηκε στην δεύτερη θέση με 19 βαθμούς στο -5 από την Μπάγερν. Ο Ντιομαντέ έκανε το 1-0 στο 10′, με τον Καρντόσο να διπλασιάζει τα τέρματα της Λειψίας στο 18ο λεπτό. Ο Νούσα στο 22′ εκανε το 3-0 ενώ ο Μπαουμγκάρντνερ έδωσε διαστάσεις θριάμβου κάνοντας το 4-0 μόλις στο 38′.

Στο δεύτερο μέρος ο Ουεντραόγκο με γκολ στο 56′ και ο Λουκέμπα στο 65′ «σφράγισαν» τον θρίαμβο των «ταύρων».

Η Άιντραχτ Φρανφούρτης επικράτησε με 2-0 της Ζανκτ Πάουλι δύο γκολ του Μπούργκαρντ στο 36ο και στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Με διπλό πέρασε η Βόλφσμπουργκ από την έδρα του Αμβούργου με το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης να το πετυχαίνει ο Νταγκίμ στο 15ο λεπτό.

Τέλος η Χόφενχαϊμ επικράτησε με 3-1 της Χάιντενχαϊμ, με τον Ασλάνι να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους στο 18′ και τον Λεμπέρλ να κάνει το 2-0 στο 45+2. Ο Κράμαριτς έκανε το 3-0 στο 63′, με τον Σίμερ να μειώνει σε 3-1 στο 75′.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Σανκτ Πάουλι 2-0

Άουγκσμπουργκ – Λειψία 0-6

Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ 0-1

Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου 0-3

Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ 3-1

25/10 19:30 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Κολωνία

26/10 16:30 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

26/10 18:30 Στουτγκάρδη – Μάιντζ

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

31/10 21:30 Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

01/11 16:30 Λειψία – Στουτγκάρδη

01/11 16:30 Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης

01/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ

01/11 16:30 Σαν Πάουλι – Γκλάντμπαχ

01/11 16:30 Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

01/11 19:30 Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν

02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο

02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ