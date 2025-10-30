Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Με το επιβλητικό 4-1 στην έδρα της Κολωνίας, η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε τη 14η συνεχόμενη νίκη της τη φετινή σεζόν, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ της Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο από το μακρινό 1992/93 (13 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις).

Ένα ρεκόρ που άντεξε 32 ολόκληρα χρόνια «έπεσε» στα χέρια των Βαυαρών, οι οποίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι σε Γερμανία και Ευρώπη.

Αν και η Κολωνία προηγήθηκε στο στο ματς με τον Ράγκναρ Άτσε. Η απάντηση της Μπάγερν ήταν καταιγιστική, Λουίς Ντίας (36’) και Χάρι Κέιν (38’, 64’) γύρισαν το ματς προτού ο Μάικλ Ολίσε (72’) βάλει το κερασάκι στην τούρτα.

Παρότι οι Βαυαροί δεν έχουν βρεθεί σε ημιτελικό Κυπέλλου Γερμανίας από το 2020, η πορεία τους φέτος δείχνει ότι έχουν επιστρέψει πιο αποφασισμένοι από ποτέ για σαρώσουν τα πάντα.

Πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μία φορά ο Χάρι Κέιν, που πέτυχε δύο γκολ και έφτασε ήδη τα 22 τέρματα στη σεζόν. Ο Άγγλος επιθετικός, μαζί με τους Λουίς Ντίας και Μάικλ Ολίζ, «τρομοκρατούν» οποιοδήποτε άμυνα βρεθεί στο πέρασμα τους.

Η φετινή Μπάγερν θυμίζει καλοκουρδισμένη μηχανή, με αριθμούς που τρομάζουν:

Gemeinsam immer weiter! ❤ 𝟭𝟰/𝟭𝟰 – 𝗗𝗲𝗿 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗭𝗲𝗶𝘁𝗲𝗻! 😎 pic.twitter.com/Bf9616sFGg — FC Bayern München (@FCBayern) October 29, 2025

51 γκολ σε 14 αγώνες (μέσος όρος 3,6 γκολ ανά παιχνίδι)

Μόλις 10 τέρματα παθητικό

6 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ

Ο Κομπανί, κρατά χαμηλούς τόνους:

«Δεν κοιτάζω πολύ τα ρεκόρ. Αυτά έρχονται όταν έχεις τη σωστή νοοτροπία και παλεύεις για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Οι παίκτες είναι πειθαρχημένοι, έχουν αυτοματισμούς και –το πιο σημαντικό– δίψα για επιτυχία», δήλωσε μετά το ματς.

Το Σάββατο η ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί (1/11) υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στην «Allianz Arena» με στόχο την 15η σερί νίκη και να διατηρήσει το αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις.