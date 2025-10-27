«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ
Η Μπάγερν ξεκαθάρισε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν θα παρακολουθήσει τελικά μαθήματα προπονητικής μετά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων καθότι έχει συνδεθεί με βιαιοπραγία κατά γυναικών.
- Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν - Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
- Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
- Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
- Η ΕΕ μιμείται τον Τραμπ: Θα κόψει τη διεθνή βοήθεια για την υγεία «για να ενισχύσει την παρουσία της αλλού»
Οι οργισμένες αντιδράσεις των οπαδών της Μπάγερν κατά του Ζερόμ Μπόατενγκ, οδήγησε την διοίκηση των Βαυαρών να ανακαλέσει την απόφασή της να επιτρέψει στον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ομάδας να κάνει την πρακτική του στην προπονητική στο πλερό του Κομπανί.
Κι αυτό καθώς ο 37χρονος παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε για περίπου μια δεκαετία στην ομάδα του Μονάχου, αλλά και στην Εθνική Γερμανία, εμπλέκεται με περιστατικά βιαιοπραγίας κατά των γυναικών.
Το σκοτεινό παρελθόν
Οι αντιδράσεις των φιλάθλων συνδέονται με τα γεγονότα που στιγμάτισαν την προσωπική ζωή του Μπόατενγκ. Το καλοκαίρι του 2018, στη διάρκεια διακοπών με την πρώην σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, κατηγορήθηκε ότι τη χτύπησε και τη δάγκωσε. Ο Γερμανός αμυντικός καταδικάστηκε το 2024 για εκούσια πρόκληση σωματικής βλάβης, με αναστολή και πρόστιμο 170.000 ευρώ, ενώ υποχρεώθηκε σε δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Ακόμη πιο σκοτεινό ήταν το περιστατικό του 2021, όταν η τότε σύντροφός του, το μοντέλο από την Πολωνία, Κάσια Λένχαρντ, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της λίγες ημέρες μετά από έναν δημόσιο καβγά με τον Μπόατενγκ. Οι αρχές κατέληξαν ότι πρόκειται για αυτοκτονία και η υπόθεση έκλεισε οριστικά τον Μάρτιο του 2025, χωρίς ποινικές ευθύνες για τον πρώην ποδοσφαιριστή. Ωστόσο έμειναν σκιές…
Σε ανακοίνωσή της, η Μπάγερν ανέφερε
«Σε έναν εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε αυτή την εβδομάδα, αποφασίστηκε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν θα συμμετάσχει στα συγκεκριμένα μαθήματα. Ο Ζερόμ αισθάνεται πολύ δεμένος με την ομάδα και δεν επιθυμεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στον σύλλογο λόγω των συζητήσεων γύρω από το πρόσωπό του».
Ο Μπόατενγκ, που κατέκτησε δύο Champions League με την Μπάγερν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Σεπτέμβριο, είχε εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσει καριέρα προπονητή. Ο Κομπανί, πρώην συμπαίκτης του σε Αμβούργο και Μάντσεστερ Σίτι, πρόσφερε την ευκαιρία στον Μπόατενγκ να τον παρακολουθήσει πώς δουλεύει από κοντά στις προπονήσεις.
Ωστόσο, οι οπαδοί της Μπάγερν εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ντόρτμουντ, η Südkurve ύψωσε πανό με το μήνυμα: «Δεν υπάρχει χώρος για μισογυνισμό στην στην ομάδα μας – καμία θέση για τον Μπόατενγκ!»
Ο Μπόατενγκ επιβεβαίωσε την απόφασή του και μέσω Instagram, τονίζοντας ότι θέλει να επικεντρωθεί σε άλλα σχέδια, όπως η απόκτηση της προπονητικής άδειας Α.
«Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον Βενσάν Κομπανί για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία. Εύχομαι στην ομάδα καλή επιτυχία στους φετινούς στόχους της. Δεν θέλω να αποτελέσω πηγή διάσπασης ή αποπροσανατολισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.
- Αγκάθα Κρίστι: Λύθηκε το μυστήριο του πρώτου της δημοσιευμένου έργου – «Χαμένο στο χρόνο»
- Αντίπαλος της ΑΕΚ προσέλαβε άνδρα που «πέθανε», έκλεψε πιγκουίνο και φυλακίστηκε στη Σιγκαπούρη! (pics)
- Υπουργείο Ανάπτυξης: Η αλήθεια για τους ελέγχους και τις τιμές
- Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
- Πότε φέρνει «σεισμογραφικό» η Chevron για Κρήτη και Πελοπόννησο
- Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις