«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ

Οι οργισμένες αντιδράσεις των οπαδών της Μπάγερν κατά του Ζερόμ Μπόατενγκ, οδήγησε την διοίκηση των Βαυαρών να ανακαλέσει την απόφασή της να επιτρέψει στον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ομάδας να κάνει την πρακτική του στην προπονητική στο πλερό του Κομπανί.

Κι αυτό καθώς ο 37χρονος παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε για περίπου μια δεκαετία στην ομάδα του Μονάχου, αλλά και στην Εθνική Γερμανία, εμπλέκεται με περιστατικά βιαιοπραγίας κατά των γυναικών.

Το σκοτεινό παρελθόν

Οι αντιδράσεις των φιλάθλων συνδέονται με τα γεγονότα που στιγμάτισαν την προσωπική ζωή του Μπόατενγκ. Το καλοκαίρι του 2018, στη διάρκεια διακοπών με την πρώην σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, κατηγορήθηκε ότι τη χτύπησε και τη δάγκωσε. Ο Γερμανός αμυντικός καταδικάστηκε το 2024 για εκούσια πρόκληση σωματικής βλάβης, με αναστολή και πρόστιμο 170.000 ευρώ, ενώ υποχρεώθηκε σε δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Ακόμη πιο σκοτεινό ήταν το περιστατικό του 2021, όταν η τότε σύντροφός του, το μοντέλο από την Πολωνία, Κάσια Λένχαρντ, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της λίγες ημέρες μετά από έναν δημόσιο καβγά με τον Μπόατενγκ. Οι αρχές κατέληξαν ότι πρόκειται για αυτοκτονία και η υπόθεση έκλεισε οριστικά τον Μάρτιο του 2025, χωρίς ποινικές ευθύνες για τον πρώην ποδοσφαιριστή. Ωστόσο έμειναν σκιές…

Σε ανακοίνωσή της, η Μπάγερν ανέφερε

«Σε έναν εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε αυτή την εβδομάδα, αποφασίστηκε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν θα συμμετάσχει στα συγκεκριμένα μαθήματα. Ο Ζερόμ αισθάνεται πολύ δεμένος με την ομάδα και δεν επιθυμεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στον σύλλογο λόγω των συζητήσεων γύρω από το πρόσωπό του».

Ο Μπόατενγκ, που κατέκτησε δύο Champions League με την Μπάγερν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον Σεπτέμβριο, είχε εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσει καριέρα προπονητή. Ο Κομπανί, πρώην συμπαίκτης του σε Αμβούργο και Μάντσεστερ Σίτι, πρόσφερε την ευκαιρία στον Μπόατενγκ να τον παρακολουθήσει πώς δουλεύει από κοντά στις προπονήσεις.

Ωστόσο, οι οπαδοί της Μπάγερν εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ντόρτμουντ, η Südkurve ύψωσε πανό με το μήνυμα: «Δεν υπάρχει χώρος για μισογυνισμό στην στην ομάδα μας – καμία θέση για τον Μπόατενγκ!»

Ο Μπόατενγκ επιβεβαίωσε την απόφασή του και μέσω Instagram, τονίζοντας ότι θέλει να επικεντρωθεί σε άλλα σχέδια, όπως η απόκτηση της προπονητικής άδειας Α.

«Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον Βενσάν Κομπανί για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία. Εύχομαι στην ομάδα καλή επιτυχία στους φετινούς στόχους της. Δεν θέλω να αποτελέσω πηγή διάσπασης ή αποπροσανατολισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.