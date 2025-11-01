Τότεναμ – Τσέλσι 0-1: Το ντέρμπι του Λονδίνου βάφτηκε μπλε

Η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου με νίκη 0-1 κόντρα στην Τότεναμ. Ο Ζοάο Πέδρο ήταν ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης και πέτυχε το γκολ για τους «μπλε».

Το σύνολο του Μαρέσκα είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε γενικές γραμμές, ενώ πέρα από το γκολ που πέτυχε, ο Πέδρο «απείλησε» ξανά και στις καθυστερήσεις, λίγο πριν από το τέλος του ματς με μία χαμένη ευκαιρία σε σουτ που κατέληξε εκτός εστίας.

Η Τσέλσι επέβαλλε τον ρυθμό της στο ματς, ήδη από το πρώτο μέρος και ο Κουκουρέγια στο 11′, προσπάθησε να ανοίξει λογαριασμό στην αναμέτρηση, αλλά το σουτ του κόντραρε σε σώματα.

Λίγο πριν από το ημίχρονο, ο Πέδρο «βρήκε δίχτυα», αφού ανέπτυξε μία ωραία συνεργασία με τον Καϊσέδο και έτσι διαμορφώθηκε το 0-1 στο 34′.

Η Τότεναμ προσπάθησε να κάνει την ανατροπή στις καθυστερήσεις, αλλά δεν έγινε το 1-1.

Με την έλευση του δεύτερου μέρους, οι «πετεινοί» είχαν επίσης δύο καλές φάσεις στο 50′ και το 53′ με τα σουτ των Μπεντανκούρ και Φερνάντες.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, η Τσέλσι πραγματοποίησε μία καλύτερη εμφάνιση και έτσι πήρε τη νίκη στο λονδρέζικο ντέρμπι παίζοντας εκτός έδρας.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Ντάνσο (60’ Ρομέρο), Σπενς, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπέργκβαλ (7’ Σίμονς, 73’ Ουντόγκι), Κουντούς, Μπεντανκούρ (60’ Ριτσάρλισον), Πόρο (73’ Οντομπέρ), Σαρ, Κολό Μουανί (73’ Τζόνσον)

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Τσαλόμπα, Γκουστό (76’ Λάβια), Φοφανά (89′ Ανταραμπιόγο), Κουκουρέγια, Τζέιμς, Φερνάντες, Καϊσέδο, Νέτο (85’ Εστεβάο), Γκαρνάτσο (66’ Γκίτενς), Πέδρο.

Η βαθμολογία