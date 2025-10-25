sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Η Σάντερλαντ «τέζαρε» την Τσέλσι στις καθυστερήσεις (2-1) – Τρίποντο για τη Νιούκαστλ (2-1)
Ποδόσφαιρο 25 Οκτωβρίου 2025 | 19:41

Η Σάντερλαντ «τέζαρε» την Τσέλσι στις καθυστερήσεις (2-1) – Τρίποντο για τη Νιούκαστλ (2-1)

Η Σάντερλαντ πήρε τεράστια νίκη στο Στάνφορντ Μπριτζ με 2-1 επί της Τσέλσι, ενώ ο Μπρούνο Γκιμαράες γλίτωσε τη Νιούκαστλ από το… έμφραγμα στο 90′.

Η Σάντερλαντ πήρε μια απίθανη νίκη με γκολ στο 93ο λεπτό και έφυγε με λεία το τρίποντο από την έδρα της Τσέλσι επικρατώντας με 2-1 και σκαρφάλωσε στην 2η θέση της Premier League.Ο Γκαρνάτσο άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Νέτο, με τον Ισιντόρ να ισοφαρίζει σε 1-1 για τις «μαυρόγατες».

Οι νεοφώτιστοι βρήκαν και το γκολ της νίκης στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τόλμπι να σκοράρει και να δίνει μια τεράστια νίκη στην Σάντερλαντ.

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα η Νιούκαστλ νίκησε και εκείνη στις καθυστερήσεις με 2-1 παίρνοντας μια σημαντική νίκη και μάλιστα μετά από ματς του Champions League που είναι πάντα πιο δύσκολο. Το σκορ άνοιξε ο Μέρφι στο 18′ για τις «καρακάξες», με τον Λούκιτς να κάνει το 1-1 στο 56ο λεπτό. Στο 90′ ο Μπρούνο Γκιμαράες σκόραρε και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 2-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άρονσον, 15′ Ρόντον – 90′ Φερνάντες)
Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2 (4′ Γκαρνάτσο – 22′ Ίσιντορ, 90+3′ Ταλμπί)
Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1 (18′ Μερφι, 90′ Γκιμαράες – 56′ Λούκιτς)
25/10 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
25/10 22:00 Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
26/10 16:00 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
26/10 16:00 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
26/10 16:00 Γούλβς – Μπέρνλι
26/10 16:00 Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ
26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ
01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ
01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς
01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς
01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι
01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα
02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ
02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ
03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον

Stream sports
Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
Μήνας μέλιτος, τέλος 25.10.25

Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατόρθωσε να δαμάσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή. Ωστόσο, η ευημερία που έχει υποσχεθεί δεν ήρθε και ίσως χάσει τον έλεγχο της Βουλής.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
