Η Σάντερλαντ «τέζαρε» την Τσέλσι στις καθυστερήσεις (2-1) – Τρίποντο για τη Νιούκαστλ (2-1)

Η Σάντερλαντ πήρε μια απίθανη νίκη με γκολ στο 93ο λεπτό και έφυγε με λεία το τρίποντο από την έδρα της Τσέλσι επικρατώντας με 2-1 και σκαρφάλωσε στην 2η θέση της Premier League.Ο Γκαρνάτσο άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Νέτο, με τον Ισιντόρ να ισοφαρίζει σε 1-1 για τις «μαυρόγατες».

Οι νεοφώτιστοι βρήκαν και το γκολ της νίκης στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τόλμπι να σκοράρει και να δίνει μια τεράστια νίκη στην Σάντερλαντ.

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα η Νιούκαστλ νίκησε και εκείνη στις καθυστερήσεις με 2-1 παίρνοντας μια σημαντική νίκη και μάλιστα μετά από ματς του Champions League που είναι πάντα πιο δύσκολο. Το σκορ άνοιξε ο Μέρφι στο 18′ για τις «καρακάξες», με τον Λούκιτς να κάνει το 1-1 στο 56ο λεπτό. Στο 90′ ο Μπρούνο Γκιμαράες σκόραρε και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 2-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άρονσον, 15′ Ρόντον – 90′ Φερνάντες)

Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2 (4′ Γκαρνάτσο – 22′ Ίσιντορ, 90+3′ Ταλμπί)

Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1 (18′ Μερφι, 90′ Γκιμαράες – 56′ Λούκιτς)

25/10 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

25/10 22:00 Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

26/10 16:00 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

26/10 16:00 Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

26/10 16:00 Γούλβς – Μπέρνλι

26/10 16:00 Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ

26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ

01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ

01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς

01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς

01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι

01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ

02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ

03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον