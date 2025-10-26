Επιστροφή στις νίκες για την Τότεναμ, η οποία είχε ένα εύκολο απόγευμα κόντρα στην Έβερτον επικρατώντας με 3-0 στο «Hill Dickinson Stadium», για τη 9η αγωνιστική της Premier League.

Οι Λονδρέζοι ήταν ασταμάτητοι από το ξεκίνημα σκοράροντας δύο φορές στο πρώτο μέρος, ενώ πέτυχαν και τρίτο τέρμα στο φινάλε δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στο ματς.

Στο 19ο λεπτό ο Μίκι Φαν ντε Βεν ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για το 1-0, ενώ στο 27′ ακυρώθηκε τέρμα του Ο’Μπράιεν για την Έβερτον μετά από υπόδειξη του VAR. H Tότεναμ πάντως ήταν εκείνη που διπλασίασε το προβάδισμά με τον Ολλανδό αμυντικό να χτυπά ξανά για το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Παπέ Μάταρ Σαρ στο 89ο λεπτό.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Μικολένκο, Κάμπελ, Ταρκόβσκι, Ο’Μπράιεν (67’ Ρολ), Γκέιγ (87′ Aλκαράς), Γκάρνερ, Εντιαγέ, Γκρίλις, Ντιούσμπερι Χολ, Μπέτο (67’ Μπάρι)

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Πόρο, Φαν ντε Bεν, Ντάνσο, Σπενς, Παλίνια, Μπεντανκούρ, Τζόνσον (90+3′ Τελ), Κουντούς (78’ Σαρ), Σίμονς (61’ Μπέργκβαλ), Κολό Μουανί (62’ Ριτσάρλισον)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1

Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2

Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2

Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-0

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-0

Γούλβς – Μπέρνλι 2-3

Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ 2-0

Έβερτον – Τότεναμ 0-3

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ

01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ

01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς

01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς

01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι

01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ

02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ

03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον