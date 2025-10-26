Ο Εζέ έστειλε την Άρσεναλ στο +4 (1-0) – Η Άστον Βίλα σταμάτησε τη Σίτι (1-0)

Δίχως… φρένα συνεχίζει την πορεία της η Άρσεναλ, η οποία έκαμψε και την αντίσταση της Κρίσταλ Πάλας στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας με 1-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 πόντους.

Το μοναδικό τέρμα που χώρισε και τις δύο ομάδες πέτυχε ο Εμπερέτσι Έζε, ο οποίος βρήκε δίχτυα κόντρα στην παλιά του ομάδα στο 39ο λεπτό της συνάντησης. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν στους 13 βαθμούς και τη μέση του πίνακα.

Παράλληλα, η Άστον Βίλα έβαλε στοπ που σερί των τριών νικηφόρων αγώνων (σε όλες τις διοργανώσεις) που είχε η χτίσει η Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας στο «Βίλα Πάρκ» με 1-0. Δράστης τους τέρματος που έδωσε τους τρεις βαθμούς στους «χωριάτες» ήταν ο Μάτι Κας που σκόραρε στο 19ο λεπτό.

Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν την ίδια ώρα, η Μπόρνμουθ συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-0 στο «Βαϊτάλιτι» χάρη στα γκολ των Μάρκους Τάβερνιρ και Ελί Ζούνιορ Κρουπί.

Τέλος, η Μπέρνλι νίκησε 3-2 τη Γουλβς. Ο Φλέμινγκ με δύο γκολ (14′, 30′) έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, αλλά οι «λύκοι» απάντησαν με τους Λάρσεν (42′) και Μουνέτσι (45’+4′). Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Φόστερ στο 90’+5′.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1

Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2

Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2

Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-0

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-0

Γούλβς – Μπέρνλι 2-3

Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ 2-0

26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ

01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ

01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς

01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς

01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι

01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ

02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ

03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον