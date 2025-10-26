Ο Εζέ έστειλε την Άρσεναλ στο +4 (1-0) – Η Άστον Βίλα σταμάτησε τη Σίτι (1-0)
Με γκολ του Εζέ η Άρσεναλ κέρδισε την Κρίσταλ Πάλας με 1-0 και ξέφυγε στο +4, ενώ η Άστον Βίλα σταμάτησε τη Μάντσεστερ Σίτι επικρατώντας με 1-0.
- Νετανιάχου: «Το Ισραήλ είναι ανεξάρτητο κράτος, εμείς θα αποφασίσουμε ποιες δυνάμεις είναι μη αποδεκτές»
- Η εποχή της γρίπης πλησιάζει προς την Ευρώπη – Πόσο σοβαρή θα είναι φέτος;
- Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
- Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, λέει το Κρεμλίνο
Δίχως… φρένα συνεχίζει την πορεία της η Άρσεναλ, η οποία έκαμψε και την αντίσταση της Κρίσταλ Πάλας στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας με 1-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 πόντους.
Το μοναδικό τέρμα που χώρισε και τις δύο ομάδες πέτυχε ο Εμπερέτσι Έζε, ο οποίος βρήκε δίχτυα κόντρα στην παλιά του ομάδα στο 39ο λεπτό της συνάντησης. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν στους 13 βαθμούς και τη μέση του πίνακα.
Παράλληλα, η Άστον Βίλα έβαλε στοπ που σερί των τριών νικηφόρων αγώνων (σε όλες τις διοργανώσεις) που είχε η χτίσει η Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας στο «Βίλα Πάρκ» με 1-0. Δράστης τους τέρματος που έδωσε τους τρεις βαθμούς στους «χωριάτες» ήταν ο Μάτι Κας που σκόραρε στο 19ο λεπτό.
Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν την ίδια ώρα, η Μπόρνμουθ συνεχίζει την πολύ καλή της πορεία επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-0 στο «Βαϊτάλιτι» χάρη στα γκολ των Μάρκους Τάβερνιρ και Ελί Ζούνιορ Κρουπί.
Τέλος, η Μπέρνλι νίκησε 3-2 τη Γουλβς. Ο Φλέμινγκ με δύο γκολ (14′, 30′) έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, αλλά οι «λύκοι» απάντησαν με τους Λάρσεν (42′) και Μουνέτσι (45’+4′). Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Φόστερ στο 90’+5′.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1
Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2
Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2
Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2
Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-0
Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-0
Γούλβς – Μπέρνλι 2-3
Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ 2-0
26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ
01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ
01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς
01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς
01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι
01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα
02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ
02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ
03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον
- Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ 2-0: Νίκη τετράδας για τις «ασπιρίνες»
- Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
- Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν
- Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
- Ηγουμενίτσα: Λιμενικό έσωσε 50χρονο από βυθιζόμενο σκάφος – Μετέφερε 135 κιλά κάνναβης
- Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις