Ο Ολυμπιακός νίκησε και τον Άρη και μια απαράδεκτη διαιτησία

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη επί του Άρη με 2-1 και θα πρέπει να σημειωθεί πως η επικράτηση των «ερυθρόλευκων» έχει μεγάλη αξία για πολλούς λόγους.

Πρώτα απ’ όλα οι πειραιώτες ανέβηκαν στην κορυφή, σε μια μέρα που ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στον Βόλο με 1-0.

Ήταν σημαντική η νίκη και για ψυχολογικούς λόγους, καθώς σε λίγες μέρες οι πρωταθλητές θα υποδεχθούν την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη για την League Phase του Champions League.

Μετράει λοιπόν πολύ στην ψυχολογία των παικτών του Ολυμπιακού αυτή η νίκη, ενόψει της μεγάλης ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τους Ολλανδούς.

Ήταν όμως πάνω απ’ όλα μια νίκη που έδειξε τον χαρακτήρα της ομάδας του λιμανιού, καθώς ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη αλλά και την διαιτησία του Ντάνιελ Σίμπερτ κι αυτό δεν εμπεριέχει ίχνος υπερβολής.

Όταν γίνεται η φάση της ανατροπής του Ταρέμι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Γερμανός δεν δίνει πέναλτι, ενώ ούτε και το VAR τον φωνάζει για να διορθώσει το λάθος του ρεφέρι, τότε δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να χαρακτηρίσει κάποιος την διαιτησία του Σίμπερτ.

Ο διαιτητής του αγώνα έδωσε όμως αμέσως πέναλτι στον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα άφησε τους «ερυθρόλευκους» με δέκα παίκτες, δείχνοντας κόκκινη κάρτα στον Μάνσα.

Στην ανατροπή όμως του Ταρέμι, ο Γερμανός ρέφερι «έκλεισε τα μάτια» και δεν έδωσε το πέναλτι υπέρ των πειραιωτών, μια απόφαση που εξόργισε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πειραιά, γιατί ήταν μια ξεκάθαρη παράβαση, καθώς ο Άλβαρο τραβάει… ακόμα την φανέλα του διεθνούς σέντερ φορ των «ερυθρόλευκων».

Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο έβγαλε αντίδραση ο Ολυμπιακός, καταφέρνοντας να πάρει μια σπουδαία νίκη, που φέρνει τους πειραιώτες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Πάμε όμως να δούμε και δύο ακόμα στοιχεία που αφορούν τους σκόρερ των πρωταθλητών στο παιχνίδι με τον Άρη, ξεκινώντας με τον Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ των πειραιωτών, το άξιζε το γκολ γιατί το έψαχνε πολύ το τελευταίο διάστημα, τόσο σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στην Ευρώπη.

Είναι λοιπόν μεγάλη υπόθεση για τον Ποντένσε ότι βρήκε δίχτυα, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε πως είχε και την εξαιρετική συνεργασία με τον Ταρέμι στο 2-0.

Σε ότι αφορά τον Ιρανό σέντερ φορ, έκανε και κόντρα στον Άρη την δουλειά του, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ των πρωταθλητών.

Ο Ταρέμι βρήκε δίχτυα και κόντρα στην ΑΕΚ και αυτό το σχήμα με τον Ιρανό πίσω από τον Ελ Κααμπί δίνει πολλά πράγματα στους «ερυθρόλευκους».

Είχαμε άλλωστε επισημάνει μετά το παιχνίδι κόντρα στην Ένωση, ότι ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα διατηρούσε αυτό το σχήμα κι έτσι έκανε ο Ισπανός τεχνικός και στο παιχνίδι με τον Άρη.

Ο Ταρέμι βρήκε ξανά δίχτυα και ο Μέντι δικαιώνεται με την επιλογή του.