Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Η ατάκα του Ταρέμι και ο Μέντι που θα το… ξανακάνει
Η ατάκα του Ταρέμι και ο Μέντι που θα το… ξανακάνει

Ο προπονητής του Ολυμπιακού σχεδίασε ένα νέο πρότζεκτ κόντρα στην ΑΕΚ και θα το ξαναδούμε σ' επόμενα παιχνίδια των πρωταθλητών Ελλάδος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ πετυχαίνοντας μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να έχει τα στοιχεία που κρίνουν ένα ντέρμπι και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε, πως ο Ισπανός προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος είχε να λέει για το ξεκίνημα της ομάδας του στο ματς.

Ο Ολυμπιακός πίεσε από την αρχή την Ένωση κι έστειλε το μήνυμα στους «κιτρινόμαυρους», με τον Μέντι να θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη νοοτροπία που επέδειξαν οι παίκτες του στον σημαντικό αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ.

Βεβαίως εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισημάνουμε πως καθοριστικό ρόλο για την επικράτηση των πρωταθλητών, είχε η κίνηση του Μέντι να χρησιμοποιήσει τον Ταρέμι σαν δεκάρι, πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού πόνταρε πολλά στην ικανότητα του Ιρανού στην τελική πάσα, θεωρώντας πως ο Ταρέμι θα έχει καλή συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Ο Τσικίνιο δεν μπορούσε να βγάλει όλο το ματς (λόγω ενοχλήσεων) κι έτσι ο Μεντιλίμπαρ πήρε την απόφαση να βάλει τον Ταρέμι πίσω από τον σέντερ φορ της ομάδας του.

Το «τρικ» του Μέντι ήταν αποδοτικό 100%, καθώς οι πειραιώτες προκάλεσαν πολλά προβλήματα στην άμυνα της Ένωσης κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως σύντομα θα δούμε ξανά κάτι ανάλογο.

Με τον Ταρέμι να παίζει πίσω από τον Ελ Κααμπί αλλά και τον Τσικίνιο να έχει θέση στην βασική εντεκάδα των πρωταθλητών, αλλά παίζοντας στα άκρα της επίθεσης.

Είναι ένα «σενάριο» το οποίο κερδίζει έδαφος (τουλάχιστον για κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού) στην σκέψη του Μέντι, καθώς ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, είδε τον Ταρέμι ν’ ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις απαιτήσεις της θέσης.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, ο Ιρανός επιθετικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στην συνεργασία του με τον Ελ Κααμπί, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Ξέρω τι θέλει ο Ελ Κααμπί όταν παίζουμε μαζί» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ταρέμι και αυτή η συνύπαρξη είναι κάτι που ανοίγει νέους ορίζοντες στα αγωνιστικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού έχει σίγουρα πλέον στο μυαλό του το «σενάριο» Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί για κάποιους αγώνες, με τον Τσικίνιο να παίρνει «μετάθεση» είτε για τα «φτερά» της επίθεσης είτε ακόμα για την θέση στο «οκτώ».

Μια θέση στην οποία έχει αγωνιστεί ο Τσικίνιο στην Μπενφίκα και την ξέρει καλά. Το πιο σημαντικό πάντως για τον Μεντιλίμπαρ είναι, πως ο Ταρέμι έδειξε πως μπορεί να συνεργαστεί πολύ καλά με τον Ελ Κααμπί κι αυτό είναι μεγάλο κέρδος για τους «ερυθρόλευκους».

Θυμίζουμε πως μιλάμε για έναν στράικερ που έχει περισσότερες από 100 ασίστ στην καριέρα του κι αυτό φανερώνει την οξυδέρκεια του Ιρανού άσου στο παιχνίδι.

