Το τρικ με τον Ταρέμι «καθάρισε» το ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-0 και η αλήθεια είναι πως είχαν κι άλλες ευκαιρίες στο ματς για να διευρύνουν το δείκτη του σκορ.

Οι πρωταθλητές έδειξαν με την εμφάνιση που πραγματοποίησαν πως ήθελαν πολύ τους τρεις βαθμούς και δεν χωρά αμφιβολία πως μια επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου τους.

Ο Μέντι ήξερε πως ο Τσικίνιο δεν ήταν σε θέση να «βγάλει» όλο το ματς κι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Μεχντί Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί, έχοντας ξεκάθαρο διπλό στόχο.

Ο Ιρανός σέντερ φορ είναι σε θέση να παίξει σαν «δεκάρι», καθώς έχει την καλή πάσα ενώ από την άλλη ήθελε να δώσει πιο επιθετικό τόνο στην εντεκάδα της ομάδας του και η επιλογή του δικαιώθηκε 100%.

Ο Ταρέμι κέρδισε το πέναλτι με το οποίο άνοιξαν στο σκορ οι πειραιώτες στο 33’ και στο 67’ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, με μια άπιαστη κεφαλιά, σε μια φάση που νίκησε κατά κράτος τους αμυντικούς της ΑΕΚ στον αέρα.

Αν σε αυτά προσθέσει κάποιος και την εξαιρετική μεταβίβαση που είχε στον Ελ Κααμπί, στα πρώτα λεπτά του αγώνα πριν ο Ολυμπιακός ανοίξει το σκορ, καταλαβαίνει ότι ο Ταρέμι ήταν ο MVP σε αυτή την μεγάλη νίκη της ομάδας του λιμανιού.

Ο έμπειρος στράικερ των πρωταθλητών έδειξε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι είναι σε θέση να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό, συνυπάρχοντας στην εντεκάδα με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο Ταρέμι έδωσε την δυνατότητα στον Μαροκινό να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση στην περιοχή των «κιτρινόμαυρων» και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ελ Κααμπί απείλησε πολλές φορές στο πρώτο ημίχρονο την εστία των φιλοξενούμενων.

Ο Μεντιλίμπαρ πήρε την απόφαση να βάλει τον Ταρέμι σε ρόλο αντί-Τσικίνιο και είναι ξεκάθαρο πως δικαιώθηκε με την επιλογή του, καθώς η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βρει τρόπους για ν’ αντιμετωπίζει το πλάνο που επέλεξε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Η παρουσία του Ιρανού στην βασική εντεκάδα των πρωταθλητών προκάλεσε «βραχυκύκλωμα» στην αμυντική γραμμή της Ένωσης και ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε.

Θα πρέπει επίσης να σταθούμε σ’ ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο του ντέρμπι, το οποίο αφορά και αυτό τον Ταρέμι κι έχει να κάνει με την αξιοποίηση των στατικών φάσεων.

Αφού πρώτα επισημάνουμε την καλή εκτέλεση του Ποντένσε στο 67’, έχει ενδιαφέρον να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο Ιρανός στην «καρδιά» της άμυνας της ΑΕΚ, καθώς σηκώθηκε στο σωστό τάιμινγκ για να βρει καλά την μπάλα και να την στείλει στα δίχτυα του Στρακόσα.

Ο Ταρέμι ήταν αυτός που έκρινε το ντέρμπι και ο Μεντιλίμπαρ είχε κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος με την επιλογή του.