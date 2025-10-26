Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: Οι «εκτελεστές» Ταρέμι και Ελ Κααμπί καθάρισαν το ντέρμπι (vids)

«Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη: Ο Ολυμπιακός με γκολ των Ελ Κααμπί (33’) και Ταρέμι (67’), νίκησε εντός έδρας την ΑΕΚ με 2-0, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει περισσότερα γκολ, με την Ένωση να είναι παθητική και να περιορίζεται σε ρόλο… κομπάρσου.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Ταρέμι, ο οποίος στο πρώτο μέρος κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε το 1-0 (σ.σ χέρι του Βίντα στο 32’) και στο δεύτερο ημίχρονο (67’) έκανε το 2-0 με «καρφωτή» κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε το τρίποντο της νίκης, με το οποίο έφτασε τους 19 βαθμούς και μείωσε στον πόντο τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ (20 β.). Στο -4 η ΑΕΚ (16 β.) μετά την ήττα στο Φάληρο.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Καμπελά και Ποντένσε στα δύο άκρα και τον Ταρέμι δίπλα στον Ελ Κααμπί. Ο Μάρκο Νίκολιτς από την άλλη, παρέταξε την ΑΕΚ με τον Στρακόσα στο τέρμα και τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις στην άμυνα. Οι Πινέδα και Μαρίν ήταν οι δύο στο κέντρο, με τους Καλοσκάμη, Μάνταλος και Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς.

Ευκαιρίες με Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο 20άλεπτο είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, με τον Ελ Κααμπί. Στο 9’ ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Μαροκινός επιθετικός πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε.

<br />

*Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε.

Στο 16’ ο Αφρικανός έφτασε και πάλι κοντά στο γκολ. Ο Ταρέμι πέρασε υπέροχα την μπάλα στον Ελ Κααμπί, αυτός βρέθηκε τετ α τετ με τον Στρακόσα και σούταρε με τη μία, αλλά ο τερματοφύλακας της Ένωσης απέκρουσε ενστικτωδώς σε κόρνερ.

<br />

*Ο Στρακόσα είπε «όχι» στον Ελ Κααμπί.

Χέρι, πέναλτι και 1-0!

Στο 32’ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, σε χέρι του Βίντα μετά από κεφαλιά του Ταρέμι. Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε εύστοχα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα για το 1-0. Ο Αφρικανός φορ δεν λάθεψε και έδωσε στους γηπεδούχους το προβάδισμα στο σκορ.

<br />

*Πέαλτι και 1-0 από τον Ελ Κααμπί.

Άγγιξε το γκολ ο Ποντένσε

Δέκα λεπτά αργότερα (42’) οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα «άγγιξαν» το 2-0 με τον Ποντένσε. Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Ελ Κααμπί έστρωσε στον Ποντένσε, αυτός σούταρε με τη μία από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Στρακόσα.

<br />

*Σουτ με τη μία από τον Ποντένσε, η μπάλα έφυγε άουτ.

Ένα πρώτο ημίχρονο, που άνηκε στον Ολυμπιακό, ο οποίος σκόραρε ένα γκολ και είχε άλλες τρεις μεγάλες ευκαιρίες, ενώ η ΑΕΚ δεν απείλησε ποτέ ουσιαστικά τον Τζολάκη.

Χαμηλό τέμπο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, με το παιχνίδι να κυλάει σε χαμηλό τέμπο και με τις φάσεις μπροστά από τις δύο να είναι λιγοστές. Στο 54’ ο Γιόβιτς δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ στο 58’ ο Στρακόσα μπλόκαρε το σουτ που έκανε ο Ποντένσε, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Στο 62’ έγιναν οι πρώτες αλλαγές, με τον Νίκολιτς να ρίχνει στο ματς τους Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα αντί των Μάριν και Καλοσκάμη, ενώ ο Μεντιλίμπαρ από την άλλη, έβγαλε από το παιχνίδι τον Καμπελά και έβαλε τον Τσικίνιο.

Ταρέμι και 2-0!

Στο 67’ ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με τον Ταρέμι. Ο Ποντένσε εκτέλεσε το φάουλ που είχε κερδίσει ο ίδιος από αριστερά και ο Ιρανός επιθετικός με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα για το 2-0.

<br />

*Ο Ταρέμι με κεφαλιά έκανε το 2-0.

Μετά το γκολ, ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Σιπιόνι και Ροντινέι να παίρνουν τις θέσεις των Γκαρθία και Ταρέμι, ο οποίος την ώρα που έβγαινε γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο Νίκολιτς απάντησε με τους Ζοάο Μάριο και Πιερό αντί του Μάνταλου και του Κοϊτά, ενώ στο 78’ έβαλε και τον Πήλιο στη θέση του Πενράις. Στο 83’ ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις κινήσεις του, με τους Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ αντί των Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Στο 90+1′ η ΑΕΚ απείλησε με τον Γκατσίνοβιτς, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε σε κόρνερ. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 2-0, χάρη στα γκολ των Ελ Κααμπί (33’) και Ταρέμι (76’).

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το εύστοχο χτύπημα του Ελ Κααμπί. Ο Ολυμπιακός μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε χάσει δύο ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, αμφότερες με τον Μαροκινό. Στο 33’ ο Αφρικανός ανέλαβε την εκτέλεση, δεν λάθεψε και έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ταρέμι. Ο Ιρανός ήταν η έκπληξη του Μεντιλίμπαρ στην 11άδα του Ολυμπιακού και ο Ιρανός τον δικαίωσε. Κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε το 2-0.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Βίντα. Έκανε το πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός και άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Στίλερ έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα, όταν είδε την μπάλα να χτυπάει στο απλωμένο χέρι του Βίντα. Είχε κάποια προβλήματα ο Γερμανός, κυρίως στον πειθαρχικό τομέα, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια καλή διαιτησία.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Ράιχελ Τόμπιας.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ελ Κααμπί (33’), Ταρέμι (67’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία (69′ Σιπιόνι), Εσε, Καμπελά (63′ Τσικίνιο), Ποντένσε (84′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (69′ Ροντινέϊ) και Ελ Καμπί (84′ Γιάρεμτσουκ).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πένραϊς (79′ Πήλιος), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (62′ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μάνταλος (71′ Ζοάο Μάριο), Καλοσκάμης (62′ Κουτέσα), Κοϊτά (71′ Πιερό) και Γιόβιτς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ολυμπιακός – Άρης (1/11, 20:00)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (2/11, 21:00).