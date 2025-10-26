Ο Ταρέμι «έγραψε» το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Ταρέμι να είναι ο σκόρερ των πειραιωτών στο 67’.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε εκτέλεσε με εξαιρετικό τρόπο φάουλ από τα αριστερά και ο Ιρανός στράικερ έστειλε με δυνατή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα, κάνοντας το 2-0 για τους πρωταθλητές.

Δείτε το 2-0 για τον Ολυμπιακό

<br />

Κι εδώ το 1-0