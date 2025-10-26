Όλα τα γκολ της 8ης αγωνιστικής της Super League (vids)
Δείτε βίντεο με όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Super League.
Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο η 8η αγωνιστική της Super League και εσείς μπορείτε να δείτε όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα επτά παιχνίδια. Στο σημαντικότερο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0, με την ομάδα του ομάδα του Μεντιλίμπαρ να είναι ικανή για περισσότερα τέρματα.
Τρία παιχνίδι περιλάμβανε το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10) με το πρώτο παιχνίδι να είναι το Κηφισιά – Παναιτωλικός να λήγει στο ισόπαλο 1-1.
Λίγο αργότερα η ΑΕΛ έπαιρνε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Πανσερραϊκού.
Ακόμη πιο εμφατικό ήταν το πέρασμα του Ατρόμητου από την έδρα του ΟΦΗ, καθώς οι περιστεριώτες επιβλήθηκαν με 3-1 των Κρητικών, στο παιχνίδι που «έκλεισε» το πρόγραμμα της ημέρας.
Οι υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (26/10) με πρώτο παιχνίδι αυτό της Λιβαδειάς, με τον Λεβαδειακό και τον Άρη να μένουν στο 1-1.
Μισή ώρα αργότερα τελείωνε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Αστέρας στην Λεωφόρο, με τους πράσινο0υς να επικρατούν με 2-0 στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους.
Από εκεί και πέρα, στο πρώτο από τα δύο βραδινά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το ευρύ 3-0 του Βόλου στην Τούμπα και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τέλος στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός ήταν κατά πολύ ανώτερος της ΑΕΚ και έτσι έφτασε στο πολύτιμο «τρίποντο» επί της «Ένωσης» με σκορ 2-0.
Δείτε το 1-0
Και εδώ το 2-0 για τον Ολυμπιακό
Η μεγάλη φάση με τον Ποντένσε
Ο Ολυμπιακός «αγγίζει» το γκολ με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί
Η πρώτη καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού στο ντέρμπι
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 25/10
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2
ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3
Κυριακή 26/10
Λεβαδειακός – Άρης 1-1
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ 3-0
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0
Η βαθμολογία στη Super League
H επόμενη αγωνιστική (9η):
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)
Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)
Ολυμπιακός – Άρης (8μμ)
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)
