Όλα τα γκολ της 8ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο η 8η αγωνιστική της Super League και εσείς μπορείτε να δείτε όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα επτά παιχνίδια. Στο σημαντικότερο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός επί της ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0, με την ομάδα του ομάδα του Μεντιλίμπαρ να είναι ικανή για περισσότερα τέρματα.

Τρία παιχνίδι περιλάμβανε το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10) με το πρώτο παιχνίδι να είναι το Κηφισιά – Παναιτωλικός να λήγει στο ισόπαλο 1-1.

Λίγο αργότερα η ΑΕΛ έπαιρνε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Πανσερραϊκού.

Ακόμη πιο εμφατικό ήταν το πέρασμα του Ατρόμητου από την έδρα του ΟΦΗ, καθώς οι περιστεριώτες επιβλήθηκαν με 3-1 των Κρητικών, στο παιχνίδι που «έκλεισε» το πρόγραμμα της ημέρας.

Οι υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (26/10) με πρώτο παιχνίδι αυτό της Λιβαδειάς, με τον Λεβαδειακό και τον Άρη να μένουν στο 1-1.

Μισή ώρα αργότερα τελείωνε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Αστέρας στην Λεωφόρο, με τους πράσινο0υς να επικρατούν με 2-0 στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους.

Από εκεί και πέρα, στο πρώτο από τα δύο βραδινά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το ευρύ 3-0 του Βόλου στην Τούμπα και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τέλος στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός ήταν κατά πολύ ανώτερος της ΑΕΚ και έτσι έφτασε στο πολύτιμο «τρίποντο» επί της «Ένωσης» με σκορ 2-0.

Δείτε το 1-0

<br />

Και εδώ το 2-0 για τον Ολυμπιακό

<br />

Η μεγάλη φάση με τον Ποντένσε

<br />

Ο Ολυμπιακός «αγγίζει» το γκολ με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

<br />

Η πρώτη καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού στο ντέρμπι

<br />



Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 25/10

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26/10

Λεβαδειακός – Άρης 1-1

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

Η βαθμολογία στη Super League

H επόμενη αγωνιστική (9η):

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)

Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Άρης (8μμ)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)