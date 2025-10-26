Super League: Η βαθμολογία μετά την 8η αγωνιστική (pic)

Τέσσερις αναμετρήσεις σε Λιβαδειά, Λεωφόρο, Τούμπα και Φάληρο περιλάμβανε το κυρίως… πιάτο με το οποίο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Super League.

Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, ο Ολυμπιακός νίκησε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ με 2-0. Με το αποτέλεσμα αυτό οι Ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στους 19 πόντους και είναι μόνοι δεύτεροι, ενώ η Ένωση παρέμεινε στους 16 βαθμούς και την τρίτη θέση.

Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του «τριφυλλιού». Έτσι οι Πράσινοι ανέβηκαν στους 12 πόντους και την 5η θέση, ενώ οι Αρκάδες έμειναν τελευταίοι με 3 βαθμούς.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ ξέσπασε στο δεύτερο μέρος κόντρα στον Βόλο αφού επιβλήθηκε με 3-0. Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε τους 20 βαθμούς όντας στην κορυφή, ενώ οι Θεσσαλοί παρέμειναν στην 7η θέση με 12 πόντους.

Στο πρώτο χρονικά ματς, Λεβαδειακός και Άρης έμειναν ισόπαλοι 1-1 στη Λιβαδειά. Συνεπώς οι δύο ομάδες έφτασαν τους 12 βαθμούς και πλέον έχουμε τετραπλή ισοβαθμία με τους Βοιωτούς, τους Θεσσαλονικείς, τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Άρης 1-1

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

Η βαθμολογία της Super League:

H επόμενη αγωνιστική (9η) της Super League:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)

Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)