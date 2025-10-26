Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν (vid)

Ο Άρης είδε το παιχνίδι στη Λιβαδειά να ξεκινάει ιδανικά για εκείνον (1-0 από αυτογκόλ του Λιάγκα στο 10ο λεπτό), όμως στη συνέχεια προτίμησε να παίξει πίσω από τη μπάλα κι έτσι οι Λεβαδειακός που δεν έκανε κάτι σπουδαίο κατάφερε να ισοφαρίσει (στο 60′ με με κεφαλιά του Πεντρόσο) κι έτσι την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Super League να λήγει ισόπαλη (1-1).

Στο τελευταία 25 λεπτά (με τις καθυστερήσεις) και ειδικά μετά την είσοδο των Γιαννιώτα και Δώνη, ο «Θεός του πολέμου» ανέβασε την απόδοσή του, πίεση, είχε 3-4 μεγάλες ευκαιρίες όμως τις πέταξε στα «σκουπίδια»…

Στους 12 βαθμούς και οι δύο ομάδες μετά την 3η τους ισοπαλία στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Άρη να μένει για 4η σερί αγωνιστική χωρίς γκολ.

Με 3-5-2 ο Άρης

Ο Χιμένεθ βάσει των απουσιών που είχε παρέταξε την ομάδα του με 3-5-2 και τον Αλφαρέλα του Μορόν ως παρτενέρ στην επίθεση. Από εκεί και πέρα στην εστία κάθισε ο Διούδης Ρόουζ, Σούντμπεργκ και Άλβαρο έπαιξαν στα στόπερ, Τεχέρο-Γένσεν στα άκρα και Μόντσου-Γαλανόπουλος-Ράτσιτς στον άξονα.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος από την πλευρά του.

Αυτογκόλ από τα… αποδυτήρια!

Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά για τον Άρη, καθώς μετά από εκτέλεση φάουλ του Μόντσου ο Ρόουζ έπιασε κεφαλιά και ο Λιάγκας στην προσπάθεια του να απομακρύνει βρήκε τη μπάλα με τη μύτη του παπουτσιού για να τη στείλει στα δίχτυα του εμβρόντητου Λοντίγκιν.

Πρόβλημα με Διούδη

Στο 32ο λεπτό ο Χιμένεθ αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον Σωκράτη Διούδη ο οποίος έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση, με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ως τότε ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ήταν σταθερός, έχοντας «διαβάσει» σωστά μια φάση, προλαβαίνοντας τον Παλάσιος που εφορμούσε επικίνδυνα προς την εστία.

Ο δυνατός άνεμος και το έξυπνο παιχνίδι του Άρη πίσω από τη μπάλα

Σε γενικές γραμμές το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό από πλευράς θεάματος για δύο λόγους. Ο ένας ήταν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή που δεν επέτρεπαν τις μακρινές μπαλιές. Ειδικά στο πρώτο 45λεπτο ήταν εις βάρος του Άρη, ο οποίος όμως έχοντας το προβάδισμά επέλεξε να παίξει έξυπνα πίσω από τη μπάλα. Ο «Θεός του πολέμου» έκλεισε καλά τους χώρους, ουσιαστικά δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από τους Βοιωτούς στο Α’ 45λεπτο και ήταν εμφανές οτι ήθελε να πάει στην ανάπαυλα με το 1-0, έχοντας στο Β’ μέρος τον άνεμο υπέρ του. Αυτός ήταν και ο δεύτερος λόγος που δεν είδαμε πολλές φάσεις στο πρώτο μισό.

Μεγάλη ευκαιρία ο Άρης, γκολ ο Λεβαδειακός

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Νίκος Παπαδόπουλος έριξε στο ματς δεύτερο επιθετικό, τον Γιούριτς, χωρίς να αλλάξει διάταξη καθώς ο Πεντρόσο έπαιξε από πίσω του. Μάλιστα ο τελευταίος ήταν και εκείνος που σκόραρε για την ισοφάριση στο 60ο λεπτό με «αρχοντική» κεφαλιά. Συγκεκριμένα ο Βήχος εκτέλεσε ένα φάουλ από μακρινή απόσταση, και ο Πεντρόσο σκόραρε από τα πλάγια με το κεφάλι, σε αντίθετη κίνηση του κορμιού του!

Επτά λεπτά νωρίτερα ο Άρης είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία με δυνατό βολέ του Μορόν έξω από την περιοχή, που είχε απομακρύνει σε κόρνερ δύσκολα ο Λοντίγκιν.

Αντιθέτως έξι λεπτά μετά το 1-1 ο Λεβαδειακός «φλέρταρε» με δεύτερο γκολ, όταν σε φάση διαρκείας, ο Μπάλτσι σούταρε, η μπάλα βρήκε σε σώματα, και μετά ο Πεδρόσο με τακουνάκι από κοντά νικήθηκε από τον Αθανασιάδη!

Ανέβηκε ο Άρης μετά τις αλλαγές αλλά…

Ήταν εμφανές ότι μετά την ισοφάριση ο Άρη έδειχνε αποδιοργανωμένος και «φώναζε» για αλλαγές. Έτσι στο 70′ ο Χιμένεθ πέρασε στο ματς τους Γιαννιώτα και Δώνη, με τον δεύτερο να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 73′ με διαγώνιο σουτ που έφυγε δίπλα από το δοκάρι.

Στο 86′ οι φιλοξενούμενοι είχαν ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία, αυτή τη φορά από εξαιρετική μπαλιά του Μορόν στο Γιαννιώτα και λόμπα του τελευταίου που απομάκρυναν κοντά στη γραμμή οι αμυντικοί!

Γενικότερα μετά τις αλλαγές ο Άρης «ανέβηκε», πίεσε, απείλησε, έφτιαξε 2-3 φάσεις, όμως για μία ακόμη φορά δεν τις έκανε γκολ….

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Λεβαδειακός χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση κατάφερε να ισοφαρίσει εκμεταλλευόμενος το γεγονός οτι ο Άρης του «έδωσε μέτρα» και να πάρει πολύτιμο βαθμό απέναντι σε μία από τις πέντε μεγάλες ομάδες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο αυτογκόλ του Λιάγκα όπως είναι φυσικό άλλαξε τη μορφή του ματς με το… καλημέρα. Τελικά δεν στοίχισε όσο θα μπορούσε στους γηπεδούχους.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Για μία ακόμη φορά τα τελειώματα των παικτών του Άρη δεν ήταν αυτά που έπρεπε, με αποτέλεσμα να χαθούν 3-4 καλές ευκαιρίες προκειμένου να γίνει το 1-2.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του Τσκαλίδη, καθώς δεν υπήρχαν ούτε πολλές, ούτε και δύσκολες φάσεις στο ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 80′ ο Μορόν έκανε κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Τσοκάι και κατέληξε κόρνερ, με τον Άρη να ζητάει πέναλτι. Οπως φάνηκε από το ριπλέι πέναλτι δεν υπήρχε, ωστόσο κακώς ο διαιτητής δεν καταλόγισε κόρνερ καθώς η μπάλα βγήκε καθαρά από τον παίκτη των γηπεδούχων.

ΣΚΟΡΕΡ: 60′ Πεντρόσο – 10′ αυτ. Λιάγκας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος, Τσοκάι (86′ Βέρμπιτς), Κωστή, Μπάλτσι (69′ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Συμελίδης (46′ Γιούριτς), Πεδρόσο (82′ Μανθάτης).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης (31′ Αθανασιάδης), Σούντμπεργκ (70′ Δώνης), Αλβάρο, Ροζ, Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος (86′ Μεντίλ), Αλφαρελά (70′ Γιαννιώτας), Μορόν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ολυμπιακός – Άρης (1/11, 20:00)

ΑΕΛ – Λεβαδειακός (2/11, 17:30)