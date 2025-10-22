Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού

Οι φόβοι που εκφράστηκαν μετά τον τραυματισμό του Τίνο Καντεβέρε στη σημερινή (22/10) προπόνηση στο Δασυγένειο επιβεβαιώθηκαν, καθώς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι έχει υποστεί η ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο.

Ο άτυχος επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα γίνει εκτίμηση από το ιατρικό τιμ του Άρη, για τον χρόνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για τον Τίνο Καντεβέρε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, ο 29χρονος διεθνής επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, που τραυματίστηκε στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και άμεσα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση».