Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού
Ποδόσφαιρο 22 Οκτωβρίου 2025 | 21:05

Άρης: Χάνει τον Καντεβέρε ξανά λόγω τραυματισμού

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, μετά τον τραυματισμό του στη σημερινή (22/10) προπόνηση έδειξαν ότι υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Θα υποβληθεί σε επέμβαση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Οι φόβοι που εκφράστηκαν μετά τον τραυματισμό του Τίνο Καντεβέρε στη σημερινή (22/10) προπόνηση στο Δασυγένειο επιβεβαιώθηκαν, καθώς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι έχει υποστεί η ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο.

Ο άτυχος επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα γίνει εκτίμηση από το ιατρικό τιμ του Άρη, για τον χρόνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για τον Τίνο Καντεβέρε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, ο 29χρονος διεθνής επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, που τραυματίστηκε στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και άμεσα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

Φυσικό αέριο: Φουλάρει με LNG η Ελλάδα – Πώς θα κινηθούν οι τιμές

World
Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό των αγορών στην Ευρώπη

Λαγκάρντ: Να μπει τέλος στον κατακερματισμό των αγορών στην Ευρώπη

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ
Champions League 22.10.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ
Champions League 22.10.25

LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ

LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Άγιαξ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 22.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Σλάβια Πράγας
Champions League 22.10.25

LIVE: Αταλάντα – Σλάβια Πράγας

LIVE: Αταλάντα – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Σλάβια Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους
Champions League 22.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Τότεναμ
Champions League 22.10.25

LIVE: Μονακό – Τότεναμ

LIVE: Μονακό – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Τότεναμ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ
Champions League 22.10.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε
Champions League 22.10.25

Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1: Πρώτη νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε

Μετά τις ήττες από την Αρσεναλ και την Ντόρτμουντ η Αθλέτικ Μπιλπμάο έκανε…σεφτέ, σταματώντας το σερί της Καραμπάγκ που μετρούσε δυο νίκες. Χρυσή αλλαγή ο Ναβάρο, MVP ο Γκουρουθέτα με δυο γκολ!`

Βάιος Μπαλάφας
Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ
Champions League 22.10.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 22.10.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αντικατέστησε τον Ζίνι στη λίστα της ΑΕΚ για το Conference League, με την Ένωση να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA. Ο Κροάτης θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ανγκολέζο.

Σύνταξη
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)
«Ναι, τα πουλιά» 22.10.25

«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)

Οι Έμα Στόουν και Τζέσι Πλίμονς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», μίλησαν για μια θεωρία που τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον - Αλλά ο Σταύρος Χαλκιάς είχε άλλη γνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές κατά Euroleague: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 22.10.25

Κοινή ανακοίνωση Φενέρμπαχτσε και Εφές: «Δεν συναινέσαμε για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ»

Οι Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση πως αρνούνται την επιστροφή Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ, παρά την ανακοίνωση της Euroleague.

Σύνταξη
Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός
Ελλάδα 22.10.25

Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός

Πολύτιμος χρόνος χάθηκε από την καθυστερημένη ενημέρωση της Αστυνομίας για τον θάνατο της ανήλικης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι - Άλλες δύο κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour
Icon 22.10.25

Αποτυχία, μακριά μαλλιά, μαθήτρια για πάντα: Η Ντέμι Μουρ είναι η Γυναίκα της Χρονιάς για το Glamour

Το 2025 ήταν η χρονιά της Ντέμι Μουρ, της 62χρονης σταρ του Χόλιγουντ που ξέρει πια ότι δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρεις όλα σε αυτή τη ζωή, αρκεί να θες να μαθαίνεις 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 22.10.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»
CEV Champions League 22.10.25

Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα στου Ρέντη της βελγικής Αστερίξ (3-0 σετ) και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του γυναικείου CEV Champions League

Σύνταξη
Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
«Αναλογικός κόσμος» 22.10.25

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 22.10.25

Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

Live streaming: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Απόρρητο