Άρης: Με δίδυμο στην επίθεση η 11άδα που θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό
Αλλαγή συστήματος από τον Μανόλο Χιμένεθ στη Λιβαδειά καθώς παρατάσσει τον Άρη με 3–5-2 κόντρα στον Λεβαδειακό, με τον Αλφαρέλα να αποτελεί παρτενέρ του Μορόν στην επίθεση.
Άρης: O Μανόλο Χιμένεθ αλλάζει για ακόμα μια φορά το σύστημα με το οποίο παρατάσσει την ομάδα του, καθώς μετά το 4-4-2 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επιλέγει 3-5-2 στο σημερινό (26/10, 17 :00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (8η αγωνιστική της Super League), με τους Μορόν και Αλφαρελά στην επίθεση.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 3-5-2 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Οι Ρόουζ, Σούντμπεργκ και Άλβαρο θα είναι η τριάδα στην άμυνα, ο Τεχέρο θα καλύπτει ολόκληρη την αριστερή πλευρά και ο Γένσεν τη δεξιά.
Οι Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος θα είναι οι τρεις χαφ, ενώ οι Αλφαρελά και Μορόν το δίδυμο κρούσης.
Άρης (Μ. Χιμένεθ): Διούδης, Σούντμπεργκ, Αλβάρο, Ροζ, Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Αλφαρελά, Μορόν.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Μορουτσάν, Φαντιγκά, Μεντίλ, Χαρούπας, Γιαννιώτας, Σίστο, Δώνης, Μάικιτς, Νίνγκ και Μισεουί.
Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Συμελίδης, Πεδρόσο.
Στον πάγκο του Λεβαδειακού οι: Ανακερ, Σουρδής, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Μανθάτης, Τσιμποολα, Γκούμας, Λαμαρανα, Πλέγας, Βέρμπιτς, Γιούριτς.
