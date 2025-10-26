ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πως η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)

Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός στο παιχνίδι με τον Βόλο, παρά τη νίκη του με 3-0 και μην ξεγελά το τελικό σκορ. Όμως, ο διαιτητής Βεργέτης και ο VAR Παπαπέτρου ήταν χειρότεροι, καθώς ένα λεπτό πριν ο ΠΑΟΚ ανοίξει το σκορ οι Βεργέτης και Παπαπέτρου έκλεισαν τα μάτια πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ζοάν Σάστρε πάνω στον Λάζαρο Λάμπρο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ (48’). Ετσι, η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0 καθώς ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε ένα λεπτό μετά.

Πρόκειται για ένα κομβικό λάθος, καθώς μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα απέναντι στον Βόλο που αμύνονταν σωστά και προσπαθούσε να παίξει με αντεπιθέσεις. Αν δινόταν το πέναλτι και γινόταν το 0-1 τα πράγματα θα ήταν χειρότερα για τους Θεσσαλονικείς. Σα να μην έφτανε αυτό, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στην εξέλιξη της φάσης καθώς ο Ντεσπόντοφ κέρδισε φάουλ από τον Γιώργο Μύγα κοντά στην μεγάλη περιοχή των Θεσσαλών, με τον αρχηγό των φιλοξενούμενων να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Ο εξτρέμ του Δικεφάλου του Βορρά εκτέλεσε το φάουλ και ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 49ο λεπτό. Έτσι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε μια νίκη που τον διατηρεί στην πρώτη θέση της Super League, καθώς έχει 20 βαθμούς.

Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ δεν είχε οργάνωση και δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Το σύστημα του ΠΑΟΚ ήταν ψάχνοντας τον Γιακουμάκη που άνοιξε το σκορ, ενώ το ματς κλείδωσε ο Οζντόεφ με δυο γκολ. Οι Θεσσαλονικείς παρατάχθηκαν με επτά αλλαγές σε σχέση με την Λιλ καθώς στην ενδεκάδα διατηρήθηκαν οι Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ, ενώ απουσίες είχε και ο Βόλος.

Ξεκούρδιστη οργάνωση

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με αέρα υπεροχής και στο 9’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Γιακουμάκη καθώς το γυριστό σουτ έφυγε άουτ. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας, δεν μπορούσαν να βρουν τον Γιακουμάκη και παράλληλα ο Ντεσπόντοφ ήταν εγκλωβισμένος και έμενε μόνο ο Τάισον, ενώ οι Θεσσαλοί είχαν κενό χώρο, κυκλοφορούσαν τη μπάλα αλλά χωρίς να απειλούν (σ.σ. στο 19’ ο Χάμουλιτς έκανε κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή). Σε μια επίσκεψη του ΠΑΟΚ (23’) ο δεύτερος βοηθός Στάικος (Λάρισας) σήκωσε οφσάιντ στον Ιβανούσετς ενώ ακολούθησε γυριστό σουτ του Τάισον που απέκρουσε ο Σιαμπάνης.

Με την… ξεκούρδιστη οργάνωση του ΠΑΟΚ, μετά ανέβαινε και ο Σάστρε από δεξιά για να βοηθήσει (πιο μετά πήγαινε εκεί και ο Τάισον που άλλαξε πλευρά), και με τον Βόλο να κοιτάει την άμυνα, δεν προκαλεί εντύπωση που το ματς δεν είχε ευκαιρίες για γκολ, με εξαίρεση αυτή στο 9’. Στο 29’ ο Γιακουμάκης είχε κεφαλιά στο δοκάρι αλλά υποδείχθηκε οφσάιντ (σ.σ. δεν ήταν).

Ο ΠΑΟΚ μετά το 25’ είχε πάλι κατοχή μπάλας επειδή ανέβηκε ο Ιβανούσετς, όμως χωρίς να μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Βόλου. Οι φιλοξενούμενοι προλάβαιναν την τελική πάσα. Λογικό, βάση της εικόνας, το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου καθώς ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε αν απειλήσει ούτε με στημένη φάση.

Γκολ στο ξεκίνημα

Ο Βόλος θα μπορούσε να προηγηθεί αν δινόταν το πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου στο 48’. Κι όμως, ο ΠΑΟΚ σκόραρε (με τον Γιακουμάκη) από στημένη φάση στην εξέλιξη αυτής της φάσης. Στο 49’ ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε φάουλ και ο Ελληνας επιθετικός με γυριστό σουτ έκανε το 1-0.

Στο 58΄ο Λουτσέσκου, παρά το 1-0, ανησύχησε και έριξε στο παιχνίδι τον Κωνσταντέλια, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε αλλά και τον Βολιάκο που έκανε πρώτη εμφάνιση στην Τούμπα. Δέκα λεπτά μετά ο Ρουμάνος τεχνικός έβαλε και τον Ζίφκοβιτς (μαζί με τον Κένι).

Μετά τις κινήσεις αυτές ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-0 στο 73’ με γκολ του Οζντόεφ με πλασέ. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν αμαρκάριστος στο γύρισμα του Τέιλορ και ενώ ο Γιακουμάκης τράβηξε πάνω του τους αμυντικούς.

Το 3-0 στο 80’, ξανά με τον Οζντόεφ με σουτ και αφού ο Γιακουμάκης προστάτευσε τη μπάλα με το σώμα του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έψαχναν τον Γιακουμάκη όσες φορές τον έβρισκαν έκανε ευκαιρίες, στην τρίτη προσπάθεια ο διεθνής επιθετικός σκόραρε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πέναλτι που δεν έδωσαν ο διαιτητής Βεργέτης και ο VAR Παπαπέτρου στο 48’.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χέρμανσον άφησε ακάλυπτο τον Οζντόεφ που και σκόραρε ανενόχλητος και τις δυο φορές.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μεγάλο λάθος του Βεργέτη στο 48’ που δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Βόλου, το οποίο έκανε ο Σάστρε στον Λάμπρου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) έπρεπε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 49’ Γιακουμάκης, 73’, 80’ Οζντόεφ,

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (68’ Κένι), Λόβρεν (58’ Βολιάκο), Μιχαηλίδης, Τέιλορ (78’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ (68’ Ζίφκοβιτς), Ιβανούσετς (58’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης.

ΒΟΛΟΣ (Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Τριανταφύλλου (74’ Πίντσι), Μπουζούκης (60’ Γρόσδης), Τζόκα (85’ Θαρθάνα), Χουάνπι (85’ Χουάνπι), Λάμπρου, Χάμουλιτς (74’ Μακνί).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Βόλος-Παναθηναϊκός (1/11, 18:00)

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2/11, 19:30)