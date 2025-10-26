sports betsson
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πως η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)
Ποδόσφαιρο 26 Οκτωβρίου 2025 | 21:25

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πως η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Βόλο και παρέμεινε στην κορυφή, όμως ένα λεπτό πριν ανοίξει το σκορ οι Βεργέτης και Παπαπέτρου έκλεισαν τα μάτια σε πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ (48’)

Βάιος Μπαλάφας
Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός στο παιχνίδι με τον Βόλο, παρά τη νίκη του με 3-0 και μην ξεγελά το τελικό σκορ. Όμως, ο διαιτητής Βεργέτης και ο VAR Παπαπέτρου ήταν χειρότεροι, καθώς ένα λεπτό πριν ο ΠΑΟΚ ανοίξει το σκορ οι Βεργέτης και Παπαπέτρου έκλεισαν τα μάτια πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ζοάν Σάστρε πάνω στον Λάζαρο Λάμπρο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ (48’). Ετσι, η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0 καθώς ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε ένα λεπτό μετά.

Πρόκειται για ένα κομβικό λάθος, καθώς μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα απέναντι στον Βόλο που αμύνονταν σωστά και προσπαθούσε να παίξει με αντεπιθέσεις. Αν δινόταν το πέναλτι και γινόταν το 0-1 τα πράγματα θα ήταν χειρότερα για τους Θεσσαλονικείς. Σα να μην έφτανε αυτό, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στην εξέλιξη της φάσης καθώς ο Ντεσπόντοφ κέρδισε φάουλ από τον Γιώργο Μύγα κοντά στην μεγάλη περιοχή των Θεσσαλών, με τον αρχηγό των φιλοξενούμενων να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Ο εξτρέμ του Δικεφάλου του Βορρά εκτέλεσε το φάουλ και ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 49ο λεπτό. Έτσι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε μια νίκη που τον διατηρεί στην πρώτη θέση της Super League, καθώς έχει 20 βαθμούς.

Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ δεν είχε οργάνωση και δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Το σύστημα του ΠΑΟΚ ήταν ψάχνοντας τον Γιακουμάκη που άνοιξε το σκορ, ενώ το ματς κλείδωσε ο Οζντόεφ με δυο γκολ. Οι Θεσσαλονικείς παρατάχθηκαν με επτά αλλαγές σε σχέση με την Λιλ καθώς στην ενδεκάδα διατηρήθηκαν οι Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ, ενώ απουσίες είχε και ο Βόλος.

Ξεκούρδιστη οργάνωση

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με αέρα υπεροχής και στο 9’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Γιακουμάκη καθώς το γυριστό σουτ έφυγε άουτ. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας, δεν μπορούσαν να βρουν τον Γιακουμάκη και παράλληλα ο Ντεσπόντοφ ήταν εγκλωβισμένος και έμενε μόνο ο Τάισον, ενώ οι Θεσσαλοί είχαν κενό χώρο, κυκλοφορούσαν τη μπάλα αλλά χωρίς να απειλούν (σ.σ. στο 19’ ο Χάμουλιτς έκανε κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή). Σε μια επίσκεψη του ΠΑΟΚ (23’) ο δεύτερος βοηθός Στάικος (Λάρισας) σήκωσε οφσάιντ στον Ιβανούσετς ενώ ακολούθησε γυριστό σουτ του Τάισον που απέκρουσε ο Σιαμπάνης.

Με την… ξεκούρδιστη οργάνωση του ΠΑΟΚ, μετά ανέβαινε και ο Σάστρε από δεξιά για να βοηθήσει (πιο μετά πήγαινε εκεί και ο Τάισον που άλλαξε πλευρά), και με τον Βόλο να κοιτάει την άμυνα, δεν προκαλεί εντύπωση που το ματς δεν είχε ευκαιρίες για γκολ, με εξαίρεση αυτή στο 9’. Στο 29’ ο Γιακουμάκης είχε κεφαλιά στο δοκάρι αλλά υποδείχθηκε οφσάιντ (σ.σ. δεν ήταν).

Ο ΠΑΟΚ μετά το 25’ είχε πάλι κατοχή μπάλας επειδή ανέβηκε ο Ιβανούσετς, όμως χωρίς να μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Βόλου. Οι φιλοξενούμενοι προλάβαιναν την τελική πάσα. Λογικό, βάση της εικόνας, το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου καθώς ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε αν απειλήσει ούτε με στημένη φάση.

Γκολ στο ξεκίνημα

Ο Βόλος θα μπορούσε να προηγηθεί αν δινόταν το πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου στο 48’. Κι όμως, ο ΠΑΟΚ σκόραρε (με τον Γιακουμάκη) από στημένη φάση στην εξέλιξη αυτής της φάσης. Στο 49’ ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε φάουλ και ο Ελληνας επιθετικός με γυριστό σουτ έκανε το 1-0.

Στο 58΄ο Λουτσέσκου, παρά το 1-0, ανησύχησε και έριξε στο παιχνίδι τον Κωνσταντέλια, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε αλλά και τον Βολιάκο που έκανε πρώτη εμφάνιση στην Τούμπα. Δέκα λεπτά μετά ο Ρουμάνος τεχνικός έβαλε και τον Ζίφκοβιτς (μαζί με τον Κένι).

Μετά τις κινήσεις αυτές ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-0 στο 73’ με γκολ του Οζντόεφ με πλασέ. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν αμαρκάριστος στο γύρισμα του Τέιλορ και ενώ ο Γιακουμάκης τράβηξε πάνω του τους αμυντικούς.

Το 3-0 στο 80’, ξανά με τον Οζντόεφ με σουτ και αφού ο Γιακουμάκης προστάτευσε τη μπάλα με το σώμα του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έψαχναν τον Γιακουμάκη όσες φορές τον έβρισκαν έκανε ευκαιρίες, στην τρίτη προσπάθεια ο διεθνής επιθετικός σκόραρε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πέναλτι που δεν έδωσαν ο διαιτητής Βεργέτης και ο VAR Παπαπέτρου στο 48’.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χέρμανσον άφησε ακάλυπτο τον Οζντόεφ που και σκόραρε ανενόχλητος και τις δυο φορές.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μεγάλο λάθος του Βεργέτη στο 48’ που δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Βόλου, το οποίο έκανε ο Σάστρε στον Λάμπρου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) έπρεπε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 49’ Γιακουμάκης, 73’, 80’ Οζντόεφ,

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (68’ Κένι), Λόβρεν (58’ Βολιάκο), Μιχαηλίδης, Τέιλορ (78’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ (68’ Ζίφκοβιτς), Ιβανούσετς (58’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης.

ΒΟΛΟΣ (Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Τριανταφύλλου (74’ Πίντσι), Μπουζούκης (60’ Γρόσδης), Τζόκα (85’ Θαρθάνα), Χουάνπι (85’ Χουάνπι), Λάμπρου, Χάμουλιτς (74’ Μακνί).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Βόλος-Παναθηναϊκός (1/11, 18:00)

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2/11, 19:30)

googlenews

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πώς οι πράσινοι θα πρέπει να περιορίσουν τα λάθη τους στα επόμενα παιχνίδια ώστε να μπορέσουν να παίξουν καλύτερα.

Σύνταξη
Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:45 την αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τη 1η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος

LIVE: ΠΑΟΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Βόλος για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη

Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση

Το επί χόρτου... χάος που επικράτησε στο τελευταίο ματς της Καβάλας συνεχίζεται και εκτός τεσσάρων γραμμών, με τον τερματοφύλακα Ζωγράφο να ζητάει να φύγει, τη διοίκηση να διώχνει τον προπονητή και τον αντιπρόεδρο να παραιτείται...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό
Άλλα Αθλήματα 26.10.25

Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Ο Αρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Ελληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών - Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 26.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 26.10.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Αυτό θέλει να βελτιώσει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πώς οι πράσινοι θα πρέπει να περιορίσουν τα λάθη τους στα επόμενα παιχνίδια ώστε να μπορέσουν να παίξουν καλύτερα.

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ
Go Fun 26.10.25

Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ

Ο επικήδειος λόγος του Καρόλου Σπένσερ στην κηδεία της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο του 1997, έμεινε στην ιστορία ως ένα ισχυρό κατηγορητήριο κατά της βασιλικής οικογένειας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και ως μια βαθιά υπόσχεση για τους γιους της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά και ο Δήμος προχώρησε αμέσως στο κλείσιμο του καταστήματος.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία
Εμπλοκή πρώην και νυν υπουργών 26.10.25

Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Προ των πυλών νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβιβάζει νέα δικογραφία στη Βουλή με διψήφιο αριθμό εμπλεκομένων. Υπουργοί και βουλευτές στο νέο φάκελο.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λάτσιο – Γιουβέντους

LIVE: Λάτσιο – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λάτσιο – Γιουβέντους για την 8η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Τα «ταμπελάκια» της νέας καθημερινότητας μας
Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Τα «ταμπελάκια» της ακρίβειας: Οι νέες λέξεις που προστέθηκαν στην καθημερινότητα μας

Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα των συσσωρευτικών πληθωριστικών πιέσεων με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων μιας χώρας. Η συνεχιζόμενη διάρκειά της αλλάζει το καθημερινό μας λεξιλόγιο εισάγοντας νέες λέξεις και όρους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
Τεκμήριο 26.10.25

332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»

Η 31χρονη λέει επίσης στην εκπομπή πως είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις αρχές και μάλιστα είχε ενεργοποιήσει και το panic button. Ωστόσο ο πρώην σύζυγός της δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

