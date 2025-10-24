Λιλ – ΠΑΟΚ 3-4: Μεγάλη νίκη του Δικεφάλου στη Γαλλία (vid)

Κρίση; Ποια κρίση! Μετά τις δύο μεγάλες νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ έκανε σεφτέ -και τι σεφτέ- και στην Ευρώπη! Με μια μαγική εμφάνιση σε ένα συνολικά απίθανο ματς στο «Πιέρ Μορουά» που έγιναν τα… πάντα, ο Δικέφαλος του Βορρά νίκησε τη Λιλ (3-4) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και πανηγύρισε το πρώτο του ευρωπαϊκό «τρίποντο» για φέτος, ένα αποτέλεσμα που του δίνει προφανώς μια τεράστια -και αναγκαία- βαθμολογική ανάσα.

Πλέον, οι Θεσσαλονικείς έχουν 4 βαθμούς σε 3 ματς και μπορούν να κοιτούν με αισιοδοξία το μέλλον τους στη διοργάνωση. Μια σπουδαία εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση μετά τα 5 σερί ματς χωρίς νίκη, πριν τις δύο στα πρόσφατα ντέρμπι της Super League. Η Λιλ από την πλευρά της, προερχόταν από τρία μεγάλα αποτελέσματα (νίκες με Ρόμα, Ναντ και ισοπαλία με Παρί) ωστόσο σε αυτό το 90λεπτο ήταν… κομπάρσος απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που τα έκανε όλα τέλεια και ανάγκασε τον κόσμο της να αποδοκιμάσει έντονα στο ημίχρονο, με το 0-3 στην «πλάτη».

Τρομερή εμφάνιση από τον Άντριγια Ζίφκοβιτς με 2 γκολ και 1 ασίστ, από κοντά σε απόδοση και οι Κωνσταντέλιας και Μεϊτέ. MVP ωστόσο ο Αντώνης Τσιφτσής που έπιασε τα… άπιαστα κρατώντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ σε σωρεία μεγάλων ευκαιριών των Γάλλων.

Με το… πόδι στο γκάζι ο ΠΑΟΚ, 0-1 ο Μεϊτέ

Από τα πρώτα λεπτά ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι είχε βγει με το πόδι στο γκάζι και πως θα έπαιζε το… τομάρι του σε αυτό το ματς. Μόλις στο 5′ ο Ζίφκοβιτς έβγαλε κάθετη στον Κωνσταντέλια, όμως ο Οζέρ απέκρουσε το πλασέ του. Η Λιλ είχε δύο καλές προσπάθειες με τον Πάρδο στο 8′ και το 9′ αλλά ο Τσιφτσής ήταν σταθερός στο τέρμα του. Έτσι, στην δεύτερη κλασική του ευκαιρία, ο ΠΑΟΚ βρήκε και το πρώτο του γκολ. Ήταν η φάση του 18′, όταν ο Ζίφκοβιτς έκανε έξοχη ενέργεια από δεξιά, στον σωστό χρόνο πέρασε την παράλληλη πάσα στον Μεϊτέ ο οποίος είχε ελάχιστο χρόνο για να σημαδέψει και με ωραίο αριστερό πλασέ από το ύψος της περιοχής το έκανε σωστά για το 0-1.

Το καθάρισε ο Ζίφκοβιτς

Πριν η Λιλ καταλάβει τη τι χτύπησε, ένα πεντάλεπτο μετά, στο 23′, ήρθε και το 0-2. Ο Μιχαηλίδης έκανε το γέμισμα με το αριστερό από την άμυνα, ο Ζίφκοβιτς έφυγε στον σωστό χρόνο στην πλάτη της άμυνας, με την ταχύτητά του ξέφυγε από τον Ενγκόι και βρέθηκε τετ-α-τετ και με αριστερό πλασέ στην κλειστή γωνία του Οζέρ, έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα δύο τερμάτων.

«Κερασάκι» ο Κωνσταντέλιας στο τέλειο ημίχρονο

Στο 32′ οι γηπεδούχοι είχαν μια καλή διπλή φάση, με τον Τσιφτσή να σώζει αρχικά μια επικίνδυνη σέντρα και έπειτα το δυνατό σουτ του Αντρέ και δέκα λεπτά αργότερα, στο 42′, ήρθε και το 0-3 του ΠΑΟΚ. Ο Τσάλοφ έβγαλε σπουδαία ασίστ με το τακουνάκι, ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε στην περιοχή, ελίχθηκε προς το ύψος του πέναλτι και με άψογο δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Οζέρ.

Η φάση αυτή ουσιαστικά ολοκλήρωσε ένα πρακτικά και ουσιαστικά τέλειο πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ που αμυντικά απειλήθηκε ελάχιστα και επιθετικά αξιοποίησε τις τρεις από τις τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες του για να… κατακρεουργήσει την αμυντική γραμμή της Λιλ. Σε σημείο που με τη λήξη του πρώτου μέρους, όλο το «Πιέρ Μορουά» αποδοκίμασε έντονα!

Απίθανη ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο!

Ο… χαμός στο ματς συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Λιλ να ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του αγώνα γρήγορα. Στο 46′ σουτ του Ιγκαμανέ πέρασε λίγο άουτ και στο 52′ ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Ραγκουμπέρ. Στο 57′ η Λιλ μείωσε το σκορ σε 1-3 με κεφαλιά του Αντρέ μετά από κόρνερ του Φερντόνκ και κάπου εκεί άρχισε το… χέβι μέταλ στο «Πιέρ Μορουά».

Στο 60′, το 61′ και το 65′ ο Τσιφτσής έσωσε τρεις μεγάλες φάσεις της Λιλ με Ιγκαμανέ, Μπεμπά και ξανά Ιγκαμανέ. Στο 68′ όμως αυτός ήταν που έγραψε το 2-3 με κοντινή κεφαλιά έπειτα από νέο κόρνερ του Φερντόνκ. Ένα δίλεπτο αργότερα ο Κωνσταντέλιας κερδίζει πέναλτι από τον Αντρέ, αλλά ο Ζίφκοβιτς το χάνει στο 71′ (σ.σ. το έπιασε ο Οζέρ). Τρία λεπτά μετά πάντως, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πήρε το αίμα του πίσω, όταν μετά από τρομερή ενέργεια του Ντεσπόντοφ και γύρισμα στο σημείο του πέναλτι, με το αριστερό στην κίνηση έκανε το 2-4 για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, το ματς είχε ακόμη δρόμο!

Συγκλονιστικό φινάλε!

Στο 76′ ο Γιακουμάκης από κοντά χάνει τεράστια ευκαιρία μετά από σέντρα του Κένι και τον Οζέρ να αποκρούει ενστικτωδώς και στο 78′ η Λιλ μείωσε ξανά, όταν ο Ιγκαμανέ με τρομερό αριστερό σουτ νίκησε τον Τσιφτσή για το 3-4. Στο 84′ ξανά ο Τσιφτσής πραγματοποιεί μια απίθανη επέμβαση σε κοντινή προσπάθεια του Μπεμπά. Στο 90′ ο Ιγκαμανέ είχε απευθείας φάουλ λίγο έξω, στο 94′ η Λιλ είχε δοκάρι και στο 97′ ακυρώνεται γκολ της Λιλ για οφσάιντ μέσω VAR! Μετά από αποβολή του Κεντζιόρα στο 99′, τελικά ο ΠΑΟΚ πήρε το «τρίποντο» σε ένα επικό ματς – διαφήμιση του ποδοσφαίρου.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η εμφάνιση του Αντώνη Τσιφτσή ήταν παγκόσμιας κλάσης. Έπιασε 8 σουτ των αντιπάλων και όλα στην κυριολεξία ήταν σε σεγάλες ευκαιρίες για γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς ήταν ο άνθρωπος του αγώνα από το… τέρμα και μπροστά για τον ΠΑΟΚ, με δυο γκολ και μία ασίστ, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του στο απίθανο πρώτο ημίχρονο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Μεντί και Ενγκόι, τα δύο στόπερ της Λιλ, πέρασαν ένα εφιαλτικό 90λεπτο…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Μαυροβούνιος ρέφερι είχε αρκετή δουλειά στο ματς… Στο φινάλε απέβαλε τον Κεντζιόρα και νωρίτερα, στο πρώτο ημίχρονο, έχει αποφασίσει ότι το μαρκάρισμα του Κεντζιόρα στον Πάρντο δεν συνιστά πέναλτι.

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Βοηθοί: Βλάνταν Τοντόροβιτς (Μαυροβούνιο), Σρνταν Γιοβάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Τέταρτος: Μίλος Μπόσκοβιτς (Μαυροβούνιο)

VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)

AVAR: Φεντερίκο Λα Πένα (Ιταλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Αρκετή δουλειά και για το VAR. Στο 25′ ελέγχθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ για οφσάιντ χωρίς να υπάρξει κάτι, στο 40′ ο ρέφερι δεν έδωσε πέναλτι για τράβηγμα του Κεντζιόρα πάνω στον Πάρδο που είχε μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Παρότι ο VAR τον κάλεσε να δει τη φάση ξανά γιατί διαφώνησε με την αρχική απόφαση να δώσει «παίζεται» ο Νταμπάνοβιτς έκρινε ότι όντως δεν υπάρχει παράβαση. Στο τέλος, το 4-4 της Λιλ ακυρώθηκε μέσω παρέμβασης του VAR για οφσάιντ, χαρίζοντας στον Δικέφαλο τη νίκη.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπενζαμέν Αντρέ (57′), Χαμζά Ιγκαμανέ (68′, 78′) – Σουαλιό Μεϊτέ (18′), Αντρίγια Ζίφκοβιτς (23′, 74′), Γιάννης Κωνσταντέλιας (42′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Λιλ (Μπρούνο Ζενεσιό): Οζέρ, Τιάγκο Σάντος (46′ Μενιέ), Μαντί, Ενγκόι (46′ Μπεμπά), Φερντόνκ, Φερνάντες-Πάρδο, Σαχραουί (88’ Χάραλντσον), Αντρέ, Κορέια (61’ Ζιρού), Ραγκουμπέρ (61’ Μπουαντί), Ιγκαμανέ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (16′ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (81’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τσάλοφ (66’ Γιακουμάκης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

4η αγωνιστική (6/11)

19:45 Ερυθρός Αστέρας – Λιλ

22:00 ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις