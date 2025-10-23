ΠΑΟΚ: Επιβλητικός κόντρα στη Λιλ, πέτυχε τρία γκολ στο ημίχρονο (vids)

Ένας ΠΑΟΚ να… τον πιεις στο ποτήρι στα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα με τη Λιλ στη Γαλλία, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προηγείται με 3-0 χάρη στα γκολ των Μεϊτέ (18′), Ζίβκοβιτς (23′) και Γιάννη Κωνσταντέλια (42′).

Ο Τσάλοφ έδωσε την ασίστ, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή, ελίχθηκε ωραία και με άψογο δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 0-3.

Δείτε το 0-3 του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια:

Το 0-1:

Και το 0-2: