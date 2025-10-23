ΠΑΟΚ: Επιβλητικός κόντρα στη Λιλ, πέτυχε τρία γκολ στο ημίχρονο (vids)
Ο Μεϊτέ στο 18', ο Ζίφκοβιτς στο 23' και ο Κωνσταντέλιας στο 42'διαμόρφωσαν το σκορ στο 3-0 για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Γαλλία επί της Λιλ.
Ένας ΠΑΟΚ να… τον πιεις στο ποτήρι στα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα με τη Λιλ στη Γαλλία, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προηγείται με 3-0 χάρη στα γκολ των Μεϊτέ (18′), Ζίβκοβιτς (23′) και Γιάννη Κωνσταντέλια (42′).
Ο Τσάλοφ έδωσε την ασίστ, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή, ελίχθηκε ωραία και με άψογο δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 0-3.
Δείτε το 0-3 του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια:
Το 0-1:
Και το 0-2:
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Οι τελικές αλλαγές
- Λουτσέσκου: «Σπουδαία νίκη, από αύριο όμως το μυαλό ματς στον Βόλο»
- Κόντης για την ήττα από τη Φέγενορντ: «Το αποτέλεσμα είναι άδικο…»
- Παρέμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA η Ελλάδα
- Υπερθεάμα: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Μεγάλη νίκη για την Χάποελ του Ιτούδη (85-77) – Πήρε το ντέρμπι η Βαλένθια (103-100)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις