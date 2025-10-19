Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)

Βάζει ψηλά τον πήχη ο Βόλος. Η ομάδα της Θεσσαλίας νίκησε 2-1 τον Πανσερραϊκό με γκολ στο 90′ και απέδειξε ότι οι στόχοι είναι υψηλοί αν και στο ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League δεν χρειάστηκε να φτάσει σε υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Ο Βόλος προηγήθηκε στο 1′, κάθισε μετά το 30′, δίνοντας χώρο στους παίκτες του Πανσερραϊκού. Ομως, αυτό το πλήρωσε καθώς οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με πέναλτι στο 67′. Το 1-1 λειτούργησε σαν… ξυπνητήρι, καθώς οι Θεσσαλοί πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα και λυτρώθηκαν με γκολ του Λάμπρου στο 90′.

Πέναλτι με καθυστέρηση

Προέκυψε πρόβλημα στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ των διαιτητών και το πέναλτι για τον Πανσερραϊκό, σε χέρι του Φορτούνα δόθηκε με 7’ καθυστέρηση, όταν ο διαιτητής Σιδηρόπουλος κλήθηκε στο VAR. Ο λόγος ήταν ότι ο Παπαδόπουλος αδυνατούσε να ενημερώσει τον Σιδηρόπουλο να δει τη φάση. «Πλην των προπονητών οι πάγκοι κάτω», ήταν η εντολή του Σιδηρόπουλου, ενώ στη συνέχεια είπε: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι πανηγύρι εδώ».

Γκολ με το… καλημέρα

Οσο για τον αγώνα; Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να γίνει για τον Βόλo. Η θεσσαλική ομάδα σκόραρε στα 53 δευτερόλεπτα με τον Χάμουλιτς καθώς ο Γκελασβίλι δεν τον πρόλαβε όταν η άμυνα αδράνησε σε μπάσιμο του Χουάνπι. Στη συνέχεια ο Βόλος έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σόρια (απέκρουσε ο Γκελασβίλι 5’), ενώ στο 6’ ο Κάργας είχε κεφαλιά άουτ.

Ο Βόλος συνέχισε να πιέζει και στο 17’ ο Λάμπρου με προβολή έστειλε την μπάλα άουτ, μετά από σέντρα του Σόρια. Μέχρι το 30’ ο Σιαμπάνης δεν ένιωσε πίεση, τότε που ο Πανσερραϊκός απείλησε με τον Μπανζάκι, όμως έδιωξε ο γκολκίπερ. Στα τελευταία 15’ του πρώτου ημιχρόνου ο Πανσερραϊκός ισορρόπησε το παιχνίδι, χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία και μόνο αξιοσημείωτο ότι ένα σουτ του Μπρουκς στο 45’ πέρασε άουτ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δεν υπήρξε κάτι αξιοσημείωτο, το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, μέχρι το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Πανσερραϊκού σε χέρι του Φορτούνα στο 59’. Το εκτέλεσε ο Ιβάν στο 67’ και έκανε το 1-1.

Η ισοφάριση λειτούργησε σαν… ξυπνητήρι για τους γηπεδούχους που άρχισαν να πιέζουν. Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Λάμπρου στο 80’, όταν ο Τιναλίνι απέκρουσε σωτήρια την κεφαλιά του. Τελικά, ο Λάμπρου σκόραρε με πλασέ στο 90’, μετά από μπαλιά-τρύπα του Τζόκα και αδράνεια της άμυνας, συγκεκριμένα ο Φέλτες έκανε… τσαφ στην κάθετη πάσα του Τζόκα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Λάμπρου ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά. Ο παίκτης του Βόλου και σκόρερ του 2-1 στο 90’ ήταν διαρκής απειλή για την άμυνα του Πανσερραϊκού. Δεν απειλούσε μόνος αλλά κυκλοφορούσε και την μπάλα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος του Μάρας ισορρόπησε το ματς, καθώς από δικό του σουτ δόθηκε το πέναλτι, με το οποίο ισοφάρισε ο Πανσερραϊκός. Όμως, μετά χάθηκε!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Καθοριστικό το λάθος του Φέλτες, το… τσαφ που έκανε στη φάση του γκολ. Ένα λάθος που έκρινε το ματς στο 90’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 66’ ο Σιδηρόπουλος κλήθηκε σε on field review και έδωσε πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού. Η καθυστέρηση ήταν μεγάλη, συνολικά 7’, επειδή προέκυψε πρόβλημα στην ενδοεπιεπικοινωνία. Δεν είχε άλλα προβλήματα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Μια παρέμβαση από τον Παπαδόπουλο στην προαναφερόμενη φάση, στην παράβαση που έγινε στο 59’ καθώς εξέτασε αν υπάρχει πέναλτι σε χέρι του Φορτούνα, μετά από σουτ του Μάρα και κάλεσε τον Σιδηρόπουλο σε ανασκόπηση της φάσης.

ΣΚΟΡΕΡ: 1’ Χάμουλιτς, 90’ Λάμπρου – 67’ Ιβάν με πέναλτι

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (68’ Μύγας), Μαρτίνες (46’ Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (68’ Πίντσι), Τζόκα (90+2’Μακνί), Λάμπρου (90+9’ Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69’ Φέλτες), Ντε Μάρκο, Καλίνιν, Λιάσος, Ρούμιαντσεβ (46’ Μάρας), Νάνελι (69’ Φάλε), Μπανζάκι (90+2’ Μπαζάνκι), Μπρουκς, Ιβάν (82’ Γκριν).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την Κυριακή (26/10) ο Βόλος παίζει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ενώ μια μέρα νωρίτερα (25/10) ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ.