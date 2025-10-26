Με μόλις μία κανονική προπόνηση, το ζητούμενο για τον Ράφα Μπενίτεθ ήταν η νίκη απέναντι στον Αστέρα AKTOR. O Παναθηναϊκός πέτυχε τον σκοπό του, νικώντας 2-0 με σκόρερ τον Σβιντέρσκι και αυτογκόλ του Τσίκο. Χωρίς να παραβλέπεται η αδυναμία του ουραγού της Stoiximan Super League, το Τριφύλλι έπραξε αυτά που έπρεπε και δεν κινδύνευσε μετά το προβάδισμα του.

Η απόδοση των «πράσινων» ήταν ενθαρρυντική, παρατάχτηκαν στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με περισσότερη αυτοπεποίθηση και με την κατάκτηση τριών απαραίτητων βαθμών. Ο Μπενίτεθ κέρδισε λίγο χρόνο για να βελτιώνει σταδιακά κάποια πράγματα στον Παναθηναϊκό και την Τετάρτη θα επιδιώξει να φτιάξει ένα μικρό νικηφόρο σερί, εναντίον του Ατρόμητου στο Περιστέρι για το Κύπελλο.

Όσο για τον Αστέρα AKTOR, αν δεν βελτιωθεί σύντομα, θα πιέζεται όλο και πιο πολύ βαθμολογικά. Οι Αρκάδες έχουν παίκτες με ποιότητα και αδικούνται από την κατάταξη τους, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα τους. Το θέμα είναι τι μπορεί να αλλάξει ο Κρις Κόουλμαν και πόσο σύντομα…

Οι επιλογές των προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ στο ντεμπούτο του στον Παναθηναϊκό, διατήρησε το 4-3-3 και απέφυγε τις εμπνεύσεις. Ο Ντραγκόβκι υπερασπίστηκε την εστία, οι Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος έπαιξαν στην αμυντική τετράδα, Τσιριβέγια και Τσέριν οι αμυντικοί μέσοι και ο Τζούρισιτς ο επιτελικός χαφ, οι Ζαρουρί και Τετέ ήταν οι δύο εξτρέμ και ο Σβιντέρσκι ο μοναδικός προωθημένος.

Για τον Αστέρα ο Κρις Κόουλμαν επέλεξε το σύστημα 4-5-1. Ο Παπαδόπουλος ήταν ο τερματοφύλακας, οι Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβανόφ, Φερνάντες ήταν οι τέσσερις της άμυνας, οι Γιαμπλόνσκι και Τσίκο ήταν οι αμυντικοί μέσοι, ο Μπαρτόλο το «δεκάρι», οι Εμμανουηλίδης και Κέτου αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Μακέντα ήταν ο σέντερ φορ.

Ο Σβιντέρσκι χτύπησε στις καθυστερήσεις

O Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο, όμως δεν έμπαινε εύκολα στην περιοχή του Αστέρα AKTOR. Στο 18′ ο Τσιριβέγια είδε την κίνηση του Σβιντέρσκι και τον έβγαλε τετ-α-τετ, όμως το τελείωμα του Πολωνού υπό την πίεση του Τριανταφυλλόπουλου ήταν απογοητευτικό. Τρία λεπτά αργότερα ο Ζαρουρί σούταρε έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου.

Στο 27′ ο Κυριακόπουλος γύρισε παράλληλα τη μπάλα στο πέναλτι, ο Ζαρουρί έχασε το κοντρόλ και ο Ιβανόφ πρόλαβε να ανακόψει το σουτ του. Ένα σουτ του Τσέριν στο 30′ πέρασε άουτ και στο 39′ χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τσέριν εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο Τζούρισιτς στη μικρή περιοχή δεν βρήκε καλά τη μπάλα και πλάσαρε πάνω στον Παπαδόπουλο.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε δις στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Από μία ατομική προσπάθεια και σέντρα του Ζαρουρί, ο Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά και ο Παπαδόπουλος έδωσε το γκολ στη γωνία του. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα και τη σέντρα του Τετέ, ο Τζούρισιτς έκανε την κεφαλιά που πέρασε άουτ.

Ωστόσομ, πριν ο Τζήλος σφυρίξει τη λήξη, ο Παπαδόπουλος τον κάλεσε στο VAR να δει ένα τράβηγμα του Φερνάντεθ στον Σβιντέρσκι στην περιοχή. Ο Λαρισαίος ρέφερι υπέδειξε το πέναλτι και ο Σβιντέρσκι το εκτέλεσε εύστοχα, ανοίγοντας το σκορ.

Το αυτογκόλ κλείδωσε τον άσσο

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ένα δυνατό σουτ του Τσέριν, που ήταν άστοχο. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας, ο Κυριακόπουλος απείλησε με διαγώνιο συρτό σουτ, όμως ο Παπαδόπουλος αποσόβησε τον κίνδυνο. Οι πρώτες ανησυχίες για το Τριφύλλι δημιουργήθηκαν στα επόμενα λεπτά, με τον Εμμανουηλίδη να δημιουργεί επικίνδυνες προϋποθέσεις αλλά να μην τελειώνει καλά τις φάσεις.

Εκεί που ο Αστέρας ανέβηκε, ήρθε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Στο 68′ ο Τσέριν εκτέλεσε το φάουλ από δεξιά, ο Τσίκο πήγε να διώξει όμως η μπάλα βρήκε στον ώμο του και κατέληξε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. Στο 88′ ο Πάντοβιτς έχασε απίστευτη ευκαιρία, αφού αστόχησε με κεφαλιά σε κενό τέρμα μετά τη σέντρα του Κώτσιρα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια (11′ λ.τ. Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (83′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (83′ Σιώπης), Τζούρισιτς , Τετέ, Ζαρουρί (65′ Ρενάτο Σάντσες), Σβιντέρσκι (65′ Πάντοβιτς).

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Άλχο (56′ λ.τ. Πομώνης), Γιαμπλόνσκι, Τσίκο (76′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76′ Μουνιόθ), Εμμανουηλίδης (66′ Τζοακίνι), Κέτου, Μακέντα.