Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League (26/10, 17:30). Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ντεμπούτο του στο πάγκο των «πρασίνων», μιλώντας στο MatchDay Mag της αναμέτρησης και στάθηκε στη σημασία που έχει η ομάδα να αποκτήσει νοοτροπία νικητή.
Αναλυτικά το μήνυμα του Μπενίτεθ:
«Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όσους πιστεύουν σε εμένα, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μου. Από τη στιγμή που αρχίσαμε τις συζητήσεις, ήμουν πραγματικά εντυπωσιασμένος από την ιδέα και το πρότζεκτ. Στο ποδόσφαιρο είναι εύκολο να μιλάς για πρότζεκτ αλλά εδώ μπορείς να δεις στην πραγματικότητα το νέο στάδιο, την αλλαγή στη δομή, την προσπάθεια για να βελτιωθεί το αθλητικό κέντρο. Μπορείς να δεις ένα πραγματικό πρότζεκτ.
Όταν τα βλέπεις αυτά, χρειάζεσαι μια ομάδα που κερδίζει και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Κι αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Εγώ λοιπόν είμαι κάποιος, ο οποίος θα δουλέψει πολύ σκληρά απ’ την πρώτη στιγμή και θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Ωστόσο, χρειαζόμαστε αυτή τη σωστή νοοτροπία συνολικά γύρω απ’ τον σύλλογο και απ’ όλους τους ανθρώπους της ομάδας και σ’ αυτό το σκέλος θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Παρ’ όλα αυτά, εξαρτάται απ’ τον καθένα ξεχωριστά.
Ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος με πολλούς και καλούς επαγγελματίες που χρειάζεται να είναι όλοι ενωμένοι. Εκείνο που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι θα έχουν την πίστη και την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να τα πάνε καλύτερα. Αυτό είναι ακριβώς που θα δείτε στο γήπεδο με τους παίκτες. Η αίσθησή μου είναι ότι μπορούμε να περάσουμε τις ιδέες μας και να χτίσουμε κάτι μαζί. Με τη σωστή νοοτροπία. Ένα παιχνίδι κάθε φορά…».
