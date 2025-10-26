Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ

Με δύο σημαντικά ματς συνεχίζεται σήμερα (26/10) η όγδοη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός, στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ, αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης (17:30), ενώ λίγο αργότερα (19:30) ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Βόλο και με νίκη διατηρεί την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία για το κυριακάτικο ματς, με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Τάσος Μπακασέτας θα μείνει εκτός για 15 μέρες, καθώς η μαγνητική του έδειξε θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο και ακολούθησε θεραπεία. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν και οι Ντέσερς, Μπόκος.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος

Χωρίς Πέλκα, Κεντζιόρα και Καμαρά κόντρα στον Βόλο ο ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Δημήτρη Πέλκα, Μαντί Καμαρά και Τόμας Κεντζιόρα. Ο πρώτος ένιωσε ενοχλήσεις, ο δεύτερος έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική, ενώ τρίτος συνεχίζει ακολουθεί το πρωτόκολλο αποκατάστασης μετά το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι στη Γαλλία. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για την αναμέτρηση με την ομάδα της Μαγνησίας.

Στον αντίποδα, το σύνολο του Φεράντο θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες, καθώς δεν περιλαμβάνονται στην αποστολή πέντε ποδοσφαιριστές και πρόκειται για τους Κάργας – Κόμπα που είναι τιμωρημένοι, ενώ οι Μαρτίνες, Ασεχνούν και Τσοκάνης είναι τραυματίες. Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Πίντσι, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Η βαθμολογία:

H επόμενη αγωνιστική (9η):

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)

Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου