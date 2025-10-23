Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λιλ (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας ματς κόντρα στη Λιλ για το Europa League.
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται (22:00) από τη Λιλ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον Ραζβάν Λουστέσκου να κάνει γνωστή την ενδεκάδα με την οποία θα παρατάξει την ομάδα του.
Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, με την άμυνα να αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.
Στον άξονα βρίσκονται οι Καμαρά, Μεϊτέ. Η τριάδα μπροστά τους αποτελείται από τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή παίρνει θέση ο Τσάλοφ.
#Starting11 Our starting 11 against LOSC Lille at Stade Pierre-Mauroy. #PreGame #PamePAOKARA #LOSCPAOK #UEL #OurWay @EuropaLeague pic.twitter.com/9jfZ4fTGZs
— PAOK FC (@PAOK_FC) October 23, 2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.
Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστιρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Πέλκας, Μπέρδος, Γιακουμακης
