Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Λουτσέσκου: «Έχουμε νοοτροπία νικητή, σε ανοδική πορεία ο ΠΑΟΚ»
Europa League 22 Οκτωβρίου 2025 | 22:25

Λουτσέσκου: «Έχουμε νοοτροπία νικητή, σε ανοδική πορεία ο ΠΑΟΚ»

Λουτσέσκου και Μεϊτέ στη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ περίπου μία ημέρα (23/10, 22:00) πριν το δύσκολο παιχνίδι με τη Λιλ, επί γαλλικού εδάφους, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από τη Λιλ (23/10, 22:00) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη σημασία της αναμέτρησης και για το πώς προσεγγίζει τι συγκεκριμένο παιχνίδι.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για το πως θεωρεί ότι είναι η ομάδα του μετά τις δυο σερί νίκες για ένα τόσο δύσκολο ευρωπαϊκό ματς: «Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Εμείς πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς και πάνω από όλα να είμαστε πειθαρχημένοι. Η αυτοπεποιθηση είναι πολύ ψηλά μετά τις δυο νίκες που κάναμε, αλλά παίζουμε με μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο».

Για τις αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει και αν αυτό σημαίνει κάτι για τις προτεραιότητες του ΠAOK: «Θέλετε να ακούσετε από εμένα ότι έχω προτεραιότητες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι από το ένα παιχνίδι στο άλλο ανάμεσα σε τρεις μέρες, όπως αυτό με την ΑΕΚ και αυτό με την Λιλ, χρειάζεται να βρούμε την καλύτερη δυνατή «χημεία» στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλουμε παίκτες που είναι πνευματικά φρέσκοι που θα τρέξουν παραπάνω. Να δώσουν μάχη για να δώσουν ένα καλό λέβελ απόδοσης. Ενδεχομένως να ήμασταν άτυχοι στον σχεδιασμό γιατί έχουμε μια δύσκολη σειρά αγώνων με Θέλτα, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τώρα με την Λιλ. Υπάρχουν παίκτες που χρειάζονται μια μέρα, δυο μέρες για να φτάνουν στο μάξιμουμ της αποκατάστασης του. Όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε για να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που μπορείτε να δείτε αλλαγές από το ένα παιχνίδι στο άλλο».

Για το αν η συγκομιδή του ενός βαθμού στα δυο πρώτα ματς βάζει ένα «πρέπει» για την ομάδα: «Δεν είναι έτσι. Έχουμε παίξει δυο παιχνίδια, με την Λιλ είναι ένας περίπλοκος αγώνας. Θα δώσουμε τα πάντα, να δώσουμε μάχη για να κερδίσουμε αλλά δεν παύει να ξέρουμε ότι απέναντι μας έχουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Ακολουθούν άλλα πέντε ματς στην διοργάνωση, ενδεχομένως να μην είχαμε την τύχη για τον προγραμματισμό των αγώνων και τους αντιπάλους, αλλά είμαστε εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Για τις αλλαγές στην ενδεκάδα και την επιστροφή στην αποστολή του Παβλένκα: «Πιστεύω ότι είναι καλό για την ψυχολογία του που ήρθε μαζί μας ο Παβλένκα, για να ξανά αρχίσει να συμμετέχει στην προετοιμασία των αγώνων. Θα δούμε ποιοι θα παίξουν και ποιοι όχι. Ο Οζντόεφ και ο Τάισον έμειναν πίσω γιατί είχαν κάποια μικρά θέματα, αλλά θα είναι 100% έτοιμοι. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για την ενδεκάδα. Δεν καταλαβαίνω για τις αλλαγές στην ενδεκάδα γιατί κάποιες φορές ξέρετε την ενδεκάδα νωρίτερα από εμένα!».

Για την ατάκα του στο Βίγκο για το κλίμα της… ζώνης του υποβιβασμού και το τι έχει αλλάξει έκτοτε: «Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της πόλης. Εμείς συνεχίζουμε την δουλειά μας, όπως πριν δυο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδας. Η ομάδα είναι σε μια διαδικασία βελτίωσης, δουλειάς και μάχης κάθε μέρα. Είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα, περάσαμε στην League Phase, παίζουμε ανά τρεις μέρες, αντιμετωπίζουμε ομάδες που έχουν μια εβδομάδα ενώ εμείς είμαστε χωρίς χρόνο, δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλους τους αγώνες. Για να είσαι επιτυχημένος στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις την σωστή νοοτροπία και να έχεις την απαραίτητη… ισορροπία. Καμιά φορά είσαι άτυχος, καμιά φορά είσαι τυχερός. Βελτιωνόμαστε μέρα με την μέρα περισσότερα και το καλύτερο που βλέπω είναι ότι έχουμε μια καλή νοοτροπία μαχητή. Η πορεία της ομάδας ανοδική, είμαστε στον δικό μας δρόμο…».

Μεϊτέ: «Αν παίξουμε όπως μπορούμε δεν θα έχουμε πρόβλημα»

Τους παίκτες του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Σουαλιχό Μεϊτέ λέγοντας:

Για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιλ: «Είναι πιο τεχνικό πιο αθλητικό το ποδόσφαιρο στη Γαλλία ξέρω πως είναι. Εδώ έχω μεγαλώσει. Αν κάνουμε όλα όσα πρέπει δεν θα έχουμε θέμα».

Για την επιστροφή του στην Γαλλία: «Μου έχουν μείνει οι καλές στιγμές προκρίσεις στο Champions League. Ανδρώθηκα εδώ έχω παίξει με μεγάλους παίκτες έμαθα πολλά εδώ στη Λιλ και επιστρέφω με χαρά».

Για την θητεία του στην Λιλ: «Όχι δεν στεναχωριέμαι που δεν έμεινα ήταν ένα μάθημα για εμένα οτι δεν καθιερώθηκα εδώ, αλλά πήρα το μάθημα μου και πλέον έχω καθιερωθεί στο υψηλό επίπεδο».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κόντης: «Γι' αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Κόντης: «Γι’ αυτό είπα ότι ένα γρήγορο γκολ μπορεί να αποσυντονίσει μια ομαδα»

Χρήστος Κόντης και Άνταμ Τσέριν μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των πράσινων στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Σύνταξη
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Europa League 02.10.25

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Θέλτα – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
CEV Champions League 22.10.25

Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
