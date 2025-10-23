Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους του που βρίσκονται στη Γαλλία

Λίγες ώρες απομένουν για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ στο «Πιέρ Μορουά» (23/10, 22:00). Στο πλευρό του, ο «δικέφαλος» θα έχει στο πλευρό του κοντά στους 2500 χιλιάδες φίλους της ομάδας και η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εξέδωσε την τελική ενημέρωση για τους εκδρομείς και τον τρόπο που θα μεταβούν στο γήπεδο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ για την προσέλευσή τους στο Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, για την σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-25, από το paokfc.gr.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00, ώρα Γαλλίας.

Οι τοπικές αρχές προτείνουν στους φίλους του ΠΑΟΚ να αφήσουν τα οχήματά τους στο σε χώρους στάθμευσης στην πόλη και να μεταβούν στο γήπεδο με το μετρό από το Rihour Station στο 4 Cantons.

Από εκεί θα μεταβούν με τα πόδια στο γήπεδο (περίπου ένα χιλιόμετρο απόσταση), με συνοδεία αστυνομίας, μέσω του Parking C2. Στο Parking C2 μπορούν να σταθμεύσουν και τα λεωφορεία.

Υπενθυμίζουμε πως:

Απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με αντικείμενα όπως:

Βιντεοκάμερες, drones, εργαλεία, μαχαίρια, λέιζερ

Αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά σε συσκευασίες άνω των 500ml

Μεταλλικές ή μεγάλες ομπρέλες

Μεγάλοι σάκοι ή βαλίτσες (μέγιστο μέγεθος ίσο με φύλλο Α4)

Πυρσοί, καπνογόνα, φωτοβολίδες και κόρνες

Επιτρέπονται, κατόπιν προέγκρισης από τη γηπεδούχο ομάδα:

Πανό (με ενημέρωση για το σχέδιο, το μέγεθος και το υλικό)

Σημαίες με εύκαμπτο και κενό κοντάρι, χωρίς προσβλητικά ή πολιτικά μηνύματα

Ένα μεγάφωνο

Κενό τύμπανο

Tifo, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό πυραντοχής (σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές)

Για λόγους ασφαλείας, θα τοποθετηθεί δίχτυ προστασίας μπροστά από τη θύρα των φιλοξενούμενων.

Στις εγκαταστάσεις του γηπέδου θα διατίθενται ποτά μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενα ή χάρτινα ποτήρια, στο πλαίσιο οικολογικής πολιτικής.

Οι συναλλαγές εντός του γηπέδου μπορούν να πραγματοποιηθούν με μετρητά ή κάρτα.

Οι καιρικές συνθήκες στην πόλη της Λιλ θα είναι ακραίες, οπότε εφιστούμε την προσοχή στους φιλάθλους μας. Η οροφή του Stade Pierre Mauroy θα είναι κλειστή μετά από υπόδειξη των αρχών.

Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, προστατεύουμε την ομάδα, για ένα μεγάλο κι όμορφο ευρωπαϊκό ταξίδι»!